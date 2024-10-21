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≡ Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50323
Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
Отправлено: 21.10.24 - 12:32
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В Министерстве здравоохранения сообщили основные причины малого количества казахстанцев, годных к службе в армии. По их данным, 120 тысяч граждан призывного возраста являются годными к воинской службе и подлежат призыву на воинскую службу.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3592
Re: Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии,...
Отправлено: 21.10.24 - 12:32
#1
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//Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве//-
потому что это умные люди.
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
228
Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
Отправлено: 21.10.24 - 14:20
#2
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Цитата:
юля елиссева:
потому что это умные люди.

А потом придут вежливые люди и этих умных (не обученных) на испуг возьмут.

[Исправлено: Филипповна, 21.10.2024 - 15:21]
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1516
Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
Отправлено: 21.10.24 - 15:21
#3
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Цитата:
Филипповна:
придут вежливые люди

Думаю,они уже никуда лет 30 не придут точно :lol: Вон,в Челябе, уже 2 ляма за голову дают. Кончились "вежливые люди" что даже северо корейцы уже на заработки приехали. Некому головушку ложить в хохляндии. Да даже свою курскую область защитить не могут,что тут говорить о новых походах :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3592
Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
Отправлено: 21.10.24 - 16:21
#4
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Цитата:
Филипповна:
А потом придут вежливые люди и этих умных (не обученных) на испуг возьмут.

Украинская армия всех "вежливых" успешно могилизирует. Уже по 30 тысяч баксов платят единоразово за контракт вежливым. Однако много желающих могилизироваться в украинских чернозёмах особо не наблюдается. Приходится уже северокорейцев на помощь звать.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1997
Re: Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии,...
Отправлено: 21.10.24 - 16:21
#5
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Цитата:
Сабыр:

В других странах тоже "вежливых людей" достаточно
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
228
Re: Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии,...
Отправлено: 21.10.24 - 16:25
#6
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Цитата:
Сабыр:
Некому головушку ложить в хохляндии.
Ой какой вы не прошаренный! Вы хотя бы речь нашего президента Токаева послушали : «Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей». Таки вы думаете, шо наш президент глупее вас? Так я вам скажу, шо нет !
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3592
Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
Отправлено: 21.10.24 - 16:28
#7
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Цитата:
Филипповна:
Таки вы думаете, шо наш президент глупее вас? Так я вам скажу, шо нет !

Когда 80% всей казахстанской нефти экспортируется по одной трубе через Новороссийск, можно что угодно говорить, чтобы интересы государства не страдали.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1516
Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
Отправлено: 21.10.24 - 16:46
#8
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Цитата:
Филипповна:
Россия в военном отношении

Да,я согласен с ним! Но какой ценой!? Ванька у царя всегда был расходным материалом и заваливали количеством,а не качеством.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1516
Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
Отправлено: 21.10.24 - 16:49
#9
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Цитата:
юля елиссева:
по одной трубе

Да,за эту "Независимость" надо сказать спасибо Великому нурике. За все годы не кинули свою трубу в Азербайджан,зато ЭКСПО всем показали. А вообще,вот люди,которые назарбаеву до сих пор говорят спасибо,они адекватны? Всё время мучает этот вопрос.
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