Отправлено: - 16:27

Михаил:

«сесть с юристами и подумать, как эту практику прекратить»

Цитата:Лавров вспоминается с его крылатой фразой....А вообще то в г. Костанай насколько я в курсе 35000 чел стоит в очереди на получение земли под ИЖС. И ее не выделяют потому как коммуникаций мол нет. Соотвественно люди сами строятся там где могут. Потому что своими руками, как ни крути дешевле получается строить. Так что, если подходить к вопросу ставя цель дать людям жилье. Я бы наоборот выделял бы доп. участки для "дачного" строительства с подведением только эл. энергии, только нарезал бы их с учетом последующего преобразования в ИЖС, т.е. проезды между рядами домов пошире, несколько въездов и т.п. А когда деньги появятся в бюджете в уже застроенные районы проводил коммуникации (канализация, вода, газ).