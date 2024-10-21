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Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50323
Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
Отправлено: 21.10.24 - 12:32
В Министерстве здравоохранения сообщили основные причины малого количества казахстанцев, годных к службе в армии. По их данным, 120 тысяч граждан призывного возраста являются годными к воинской службе и подлежат призыву на воинскую службу.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3592
Re: Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии,...
Отправлено: 21.10.24 - 12:32
//Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве//-
потому что это умные люди.
потому что это умные люди.
Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
Отправлено: 21.10.24 - 14:20
Цитата:
А потом придут вежливые люди и этих умных (не обученных) на испуг возьмут.
[Исправлено: Филипповна, 21.10.2024 - 15:21]
юля елиссева:
потому что это умные люди.
потому что это умные люди.
А потом придут вежливые люди и этих умных (не обученных) на испуг возьмут.
[Исправлено: Филипповна, 21.10.2024 - 15:21]
Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
Отправлено: 21.10.24 - 15:21
Цитата:
Думаю,они уже никуда лет 30 не придут точно Вон,в Челябе, уже 2 ляма за голову дают. Кончились "вежливые люди" что даже северо корейцы уже на заработки приехали. Некому головушку ложить в хохляндии. Да даже свою курскую область защитить не могут,что тут говорить о новых походах
Филипповна:
придут вежливые люди
придут вежливые люди
Думаю,они уже никуда лет 30 не придут точно Вон,в Челябе, уже 2 ляма за голову дают. Кончились "вежливые люди" что даже северо корейцы уже на заработки приехали. Некому головушку ложить в хохляндии. Да даже свою курскую область защитить не могут,что тут говорить о новых походах
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3592
Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
Отправлено: 21.10.24 - 16:21
Цитата:
Украинская армия всех "вежливых" успешно могилизирует. Уже по 30 тысяч баксов платят единоразово за контракт вежливым. Однако много желающих могилизироваться в украинских чернозёмах особо не наблюдается. Приходится уже северокорейцев на помощь звать.
Филипповна:
А потом придут вежливые люди и этих умных (не обученных) на испуг возьмут.
А потом придут вежливые люди и этих умных (не обученных) на испуг возьмут.
Украинская армия всех "вежливых" успешно могилизирует. Уже по 30 тысяч баксов платят единоразово за контракт вежливым. Однако много желающих могилизироваться в украинских чернозёмах особо не наблюдается. Приходится уже северокорейцев на помощь звать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1997
Re: Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии,...
Отправлено: 21.10.24 - 16:21
Цитата:
В других странах тоже "вежливых людей" достаточно
Сабыр:
В других странах тоже "вежливых людей" достаточно
Re: Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии,...
Отправлено: 21.10.24 - 16:25
Цитата:
Сабыр:Ой какой вы не прошаренный! Вы хотя бы речь нашего президента Токаева послушали : «Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей». Таки вы думаете, шо наш президент глупее вас? Так я вам скажу, шо нет !
Некому головушку ложить в хохляндии.
Некому головушку ложить в хохляндии.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3592
Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
Отправлено: 21.10.24 - 16:28
Цитата:
Когда 80% всей казахстанской нефти экспортируется по одной трубе через Новороссийск, можно что угодно говорить, чтобы интересы государства не страдали.
Филипповна:
Таки вы думаете, шо наш президент глупее вас? Так я вам скажу, шо нет !
Таки вы думаете, шо наш президент глупее вас? Так я вам скажу, шо нет !
Когда 80% всей казахстанской нефти экспортируется по одной трубе через Новороссийск, можно что угодно говорить, чтобы интересы государства не страдали.
Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
Отправлено: 21.10.24 - 16:46
Цитата:
Да,я согласен с ним! Но какой ценой!? Ванька у царя всегда был расходным материалом и заваливали количеством,а не качеством.
Филипповна:
Россия в военном отношении
Россия в военном отношении
Да,я согласен с ним! Но какой ценой!? Ванька у царя всегда был расходным материалом и заваливали количеством,а не качеством.
Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
Отправлено: 21.10.24 - 16:49
Цитата:
Да,за эту "Независимость" надо сказать спасибо Великому нурике. За все годы не кинули свою трубу в Азербайджан,зато ЭКСПО всем показали. А вообще,вот люди,которые назарбаеву до сих пор говорят спасибо,они адекватны? Всё время мучает этот вопрос.
юля елиссева:
по одной трубе
по одной трубе
Да,за эту "Независимость" надо сказать спасибо Великому нурике. За все годы не кинули свою трубу в Азербайджан,зато ЭКСПО всем показали. А вообще,вот люди,которые назарбаеву до сих пор говорят спасибо,они адекватны? Всё время мучает этот вопрос.
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