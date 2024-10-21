Отправлено: - 16:21

Филипповна:

А потом придут вежливые люди и этих умных (не обученных) на испуг возьмут.

Цитата:Украинская армия всех "вежливых" успешно могилизирует. Уже по 30 тысяч баксов платят единоразово за контракт вежливым. Однако много желающих могилизироваться в украинских чернозёмах особо не наблюдается. Приходится уже северокорейцев на помощь звать.