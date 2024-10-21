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≡ Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50322
Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
Отправлено: 21.10.24 - 12:32
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В Министерстве здравоохранения сообщили основные причины малого количества казахстанцев, годных к службе в армии. По их данным, 120 тысяч граждан призывного возраста являются годными к воинской службе и подлежат призыву на воинскую службу.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3590
Re: Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии,...
Отправлено: 21.10.24 - 12:32
#1
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//Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве//-
потому что это умные люди.
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
227
Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве
Отправлено: 21.10.24 - 14:20
#2
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Цитата:
юля елиссева:
потому что это умные люди.

А потом придут вежливые люди и этих умных (не обученных) на испуг возьмут.

[Исправлено: Филипповна, 21.10.2024 - 15:21]
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