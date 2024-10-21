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≡ В Костанае на дачах неуклонно расширяется жилой сектор. Что акимат намерен с ним делать?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50322
В Костанае на дачах неуклонно расширяется жилой сектор. Что акимат намерен с ним делать?
Отправлено: 21.10.24 - 14:11
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С 15 по 18 октября в садоводческих обществах провели рейд, чтобы выяснить, сколько семей обитает там круглогодично. Выяснилось, что на сегодня их 435, а в прошлом году было около 300. В этих семьях — 962 ребенка.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
191
Re: В Костанае на дачах неуклонно расширяется жилой сектор. Что...
Отправлено: 21.10.24 - 14:11
#1
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Сначала задавались вопросом- можно ли прописываться на дачах, жить на них. А теперь-хотя бы каким-то образом запретить продавать дачи под жилье», надо «сесть с юристами и подумать, как эту практику прекратить»?????
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