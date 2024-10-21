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С 15 по 18 октября в садоводческих обществах провели рейд, чтобы выяснить, сколько семей обитает там круглогодично. Выяснилось, что на сегодня их 435, а в прошлом году было около 300. В этих семьях — 962 ребенка.