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≡ Водителя "Тойота Альфард" приговорили к пяти годам за гибель четырех пассажирок под Актобе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50322
Водителя "Тойота Альфард" приговорили к пяти годам за гибель четырех пассажирок под Актобе
Отправлено: 21.10.24 - 13:32
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Жителя Актюбинской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы и лишил водительских прав на семь лет за аварию, в которой погибли четыре пассажирки. 37–летний мужчина занимался частным извозом на автомобиле "Тойота Альфард".
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1382
Re: Водителя "Тойота Альфард" приговорили к пяти годам...
Отправлено: 21.10.24 - 13:32
#1
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Да что ж такое?! Сколько ещё они должны убить народу, чтобы наконец организовали безопасное транспортное сообщение с российскими городами?
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
690
Re: Водителя "Тойота Альфард" приговорили к пяти годам...
Отправлено: 21.10.24 - 14:22
#2
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Цитата:
Тот самый:
чтобы наконец организовали безопасное транспортное сообщение с российскими городами?

почему только с российскими?
Костанай-Астана разве нынче безопасный маршрут?
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