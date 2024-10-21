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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 10:38
На сегодняшний момент, Россия со своим вторжением попала в геополитическую ловушку, созданную своими руками. Даже в случае победы России в войне, чем будет умиротворять население Украины правительство РФ? Очевидно денежными вливаниями, но чтобы восстановить даже то, что сейчас с успехом разрушается потребуется гораздо больше денег , чем на Крым, а ведь надо ещё и поднять уровень жизни украинцев на такой уровень, чтобы они благословляли тот день, когда Путину пришла в голову мысль напасть на Украину! А санкции в случае победы России в войне никто не отменит, я думаю экономика России не выдержит такого потрясения! Кроме того куда девать тех радикально настроенных украинцев, которые собираются воевать даже в случае официального поражения Украины в войне, перебить? И как тогда будет выглядеть Россия в глазах мирового сообщества?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 906
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 10:42
Цитата:
Попробуйте зайти с другого бока. Почему того сименса на появилось тут раньше?
saba:
что мешает организовать потом не параллельный(читай нелегальный), а обычный импорт?
что мешает организовать потом не параллельный(читай нелегальный), а обычный импорт?
Попробуйте зайти с другого бока. Почему того сименса на появилось тут раньше?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 11:46
Цитата:
С какого бока не заходи во всём причина война! раньше у Сименса было производство в России и большие склады там же. Это был логистический хаб на всё СНГ. Почему сразу после начала войны у наших врачей не стало медикаментов западных, бумага офисная пропала, на серых ,грязных бумажках приходили квитанции из ЖКХ, потому что ,даже если и не производилось в России, большие партии товара доставлялись туда , а потом меньшими распределялись в Казахстана, Узбекистан и т.д. Сейчас не так! Раньше корм для кошек производился в г.Подольск Московской области, сейчас польский ,конечно подорожал, везде во всём виновата война! Сименсу ,конечно удобнее было в России, но как россияне ,так и немцы сделали свой выбор. Россиянам милее война оказалась, чем плюшки западные, европейцам мир оказался дороже денежной выгоды. Как то так!
Карачун:
Почему того сименса на появилось тут раньше?
Почему того сименса на появилось тут раньше?
С какого бока не заходи во всём причина война! раньше у Сименса было производство в России и большие склады там же. Это был логистический хаб на всё СНГ. Почему сразу после начала войны у наших врачей не стало медикаментов западных, бумага офисная пропала, на серых ,грязных бумажках приходили квитанции из ЖКХ, потому что ,даже если и не производилось в России, большие партии товара доставлялись туда , а потом меньшими распределялись в Казахстана, Узбекистан и т.д. Сейчас не так! Раньше корм для кошек производился в г.Подольск Московской области, сейчас польский ,конечно подорожал, везде во всём виновата война! Сименсу ,конечно удобнее было в России, но как россияне ,так и немцы сделали свой выбор. Россиянам милее война оказалась, чем плюшки западные, европейцам мир оказался дороже денежной выгоды. Как то так!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 906
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 12:12
Цитата:
Воды много но суть верна. Потому что РФ удобнее в географическом отношении. Но тогда как вы приходите к выводу что после окончания войны все те предприятия что появились здесь, здесь и останутся?
saba:
Почему сразу после начала войны...
Почему сразу после начала войны...
Воды много но суть верна. Потому что РФ удобнее в географическом отношении. Но тогда как вы приходите к выводу что после окончания войны все те предприятия что появились здесь, здесь и останутся?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 12:52
Цитата:
Россия права. потому что она права. Всё гораздо проще.
saba:
Россия права, потому, что она Россия
Россия права, потому, что она Россия
Россия права. потому что она права. Всё гораздо проще.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 13:00
Цитата:
...
После освобождения территории Украины Россия никого не будет умиротворять. Она просто будет налаживать жизнь на освобождённых территориях, которые с удовольствием вернутся в состав России.
...
Цитата:
...
Смешно. Практически все европейские страны спят и видят, как быстрее выбраться из этой ловушки, которую они сами себе устроили. России санкции пошли на пользу, а им самим вышли боком. Так что, они их отменят при первой же возможности. Другой вопрос - нужно или это России? Она и без Европы хорошо живёт.
...
Цитата:
...
Победителем будет выглядеть. Европейцы в очередь встанут, чтобы снова отношения наладить с ней.
saba:
чем будет умиротворять население Украины правительство РФ
чем будет умиротворять население Украины правительство РФ
...
После освобождения территории Украины Россия никого не будет умиротворять. Она просто будет налаживать жизнь на освобождённых территориях, которые с удовольствием вернутся в состав России.
...
Цитата:
saba:
А санкции в случае победы России в войне никто не отменит
А санкции в случае победы России в войне никто не отменит
...
Смешно. Практически все европейские страны спят и видят, как быстрее выбраться из этой ловушки, которую они сами себе устроили. России санкции пошли на пользу, а им самим вышли боком. Так что, они их отменят при первой же возможности. Другой вопрос - нужно или это России? Она и без Европы хорошо живёт.
...
Цитата:
saba:
как тогда будет выглядеть Россия
как тогда будет выглядеть Россия
...
Победителем будет выглядеть. Европейцы в очередь встанут, чтобы снова отношения наладить с ней.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 13:07
Цитата:
...
Именно мир россиянам и оказался милее, чем западные "плюшки". А европейцы(читай - США), как обычно, милее война. Они на ней всегда хорошо зарабатывают большие деньги. Они потому и развязали эту войну, чтобы заработать. И не только
деньгами, но и территорией. В первую очередь им нужен был Крым.
Они потому сейчас и охладевают к Украине, что не получилось у них ничего. Россия побеждает по всем статьям.
А у них теперь одна задача - выйти из игры, сохранив "лицо". Хотя всем разумным уже давно видно, что там не лицо, а звериный оскал.
saba:
Россиянам милее война оказалась, чем плюшки западные, европейцам мир оказался дороже денежной выгоды.
Россиянам милее война оказалась, чем плюшки западные, европейцам мир оказался дороже денежной выгоды.
...
Именно мир россиянам и оказался милее, чем западные "плюшки". А европейцы(читай - США), как обычно, милее война. Они на ней всегда хорошо зарабатывают большие деньги. Они потому и развязали эту войну, чтобы заработать. И не только
деньгами, но и территорией. В первую очередь им нужен был Крым.
Они потому сейчас и охладевают к Украине, что не получилось у них ничего. Россия побеждает по всем статьям.
А у них теперь одна задача - выйти из игры, сохранив "лицо". Хотя всем разумным уже давно видно, что там не лицо, а звериный оскал.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 13:07
Цитата:
А я никак не прихожу ни к какому выводу! Всё зависит от обстоятельств. Будет им нормально здесь работаться, останутся! Будет всё таки выгоднее вернуться в Россию, при нормальных условиях без войны, вернутся туда. Но, я думаю всё равно какое то производство, а самое главное люди обученные, понимающие в новых технологиях останутся. Сименс огромная корпорация, заводы по всему миру, какая то выгода от завода в Казахстане всё равно будет. Есть Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан когда нибудь тоже потянется к свету. Я помню, когда работал с "Кустанайэнерго" удивлялся, они закупали оборудование "Сименс" из Южной Африки. Хотя из Германии всё равно ближе было бы, но везли именно из ЮАР, в чём фишка ,до сих пор не знаю!
Карачун:
Но тогда как вы приходите к выводу
Но тогда как вы приходите к выводу
А я никак не прихожу ни к какому выводу! Всё зависит от обстоятельств. Будет им нормально здесь работаться, останутся! Будет всё таки выгоднее вернуться в Россию, при нормальных условиях без войны, вернутся туда. Но, я думаю всё равно какое то производство, а самое главное люди обученные, понимающие в новых технологиях останутся. Сименс огромная корпорация, заводы по всему миру, какая то выгода от завода в Казахстане всё равно будет. Есть Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан когда нибудь тоже потянется к свету. Я помню, когда работал с "Кустанайэнерго" удивлялся, они закупали оборудование "Сименс" из Южной Африки. Хотя из Германии всё равно ближе было бы, но везли именно из ЮАР, в чём фишка ,до сих пор не знаю!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 13:50
Цитата:
А Вы расскажите это моим ученикам из Украины Петро и Руслану которые сейчас лютой ненависть ненавидят россиян! У них какое будет удовольствие?Цитата:
Как Вы умеете поставить с ног на голову! Если Крым нужен был западу, чего же тогда Россия его захватила?Цитата:
И опять таки это относится к Путину на 100%. Сколько РФ потратила на Крым, в первые два года кажется больше 5 миллиардов долларов, это с учётом того, что боевых действий там не велось. Сколько сейчас денег понадобится чтобы только два города восстановить Мариуполь и Бахмут? Помнится когда на крым деньги тратили скрытое недовольство россиян уже проявлялось. Сейчас во время войны во вроде бы умиротворённом и обласканном Крыму ФСБ регулярно рапортует о диверсиях, а что будет потом на оккупированных( не освобождённых) а именно оккупированных территориях?
Skeptic:
После освобождения территории Украины Россия никого не будет умиротворять. Она просто будет налаживать жизнь на освобождённых территориях, которые с удовольствием вернутся в состав России. ...
После освобождения территории Украины Россия никого не будет умиротворять. Она просто будет налаживать жизнь на освобождённых территориях, которые с удовольствием вернутся в состав России. ...
А Вы расскажите это моим ученикам из Украины Петро и Руслану которые сейчас лютой ненависть ненавидят россиян! У них какое будет удовольствие?Цитата:
Skeptic:
В первую очередь им нужен был Крым.
В первую очередь им нужен был Крым.
Как Вы умеете поставить с ног на голову! Если Крым нужен был западу, чего же тогда Россия его захватила?Цитата:
Skeptic:
А у них теперь одна задача - выйти из игры, сохранив "лицо".
А у них теперь одна задача - выйти из игры, сохранив "лицо".
И опять таки это относится к Путину на 100%. Сколько РФ потратила на Крым, в первые два года кажется больше 5 миллиардов долларов, это с учётом того, что боевых действий там не велось. Сколько сейчас денег понадобится чтобы только два города восстановить Мариуполь и Бахмут? Помнится когда на крым деньги тратили скрытое недовольство россиян уже проявлялось. Сейчас во время войны во вроде бы умиротворённом и обласканном Крыму ФСБ регулярно рапортует о диверсиях, а что будет потом на оккупированных( не освобождённых) а именно оккупированных территориях?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 14:16
Мне понравилось. В Алматы проводил опрос, вы за кого в этом конфликте за Украину или Россию? Мужчина говорит "за Россию" , ему " почему"? В ответ искреннее недоумение:" А Вы что телевизор что ли не смотрите?" Занавес!
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