Отправлено: - 05:59

ACROS:

Абайка: электро+эль-почино 5:0. Какая боль!!! Вы ОБА проиграли Абайке в диспуте - и интеллект и логика и эрудированность у вас явно на "двоечку", в этих компонентах он явно сильнее вас - без обид, так оно и есть.

Цитата:Абайка просто накидывает дневную норму на вентилятор, без эмоции, ему вообще без разницы, за какую сторону копья ломать. Какая сторона платит - за ту и топит. Витал рассуждает просто - родня с одной стороны, родня с другой - хоть разорвись. У 111 диссонанс, он сам не определился - ни русский, ни казах, ни патриот, ни диссидент, детей один день в Австрию отправляет, другой день дома оставляет. Ни рыба ни мясо. А Абайка - его просто не существует. Никаких подробностей личной жизни, ничего о работе, никто из форумчан его лично не знает. Одним словом - пустое место, которое кнопки жмакать научили. Очень смахивает на программу мониторинга интернета экс министра Абаева. Короче, можно вообще в расчет не брать, а уж тем более оценки ставить боту - не комильфо.