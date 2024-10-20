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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1501
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 19:07
Цитата:
abaika95: Ржем над вами и сочувствиемну мы над вами поржём тоже, бестолочи
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6577
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 20:36
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Абайка: электро+эль-почино 5:0. Какая боль!!!
Вы ОБА проиграли Абайке в диспуте - и интеллект и логика и эрудированность у вас явно на "двоечку", в этих компонентах он явно сильнее вас - без обид, так оно и есть.
Вы по всем статьям ему уступаете.
Ваша ошибка - у вас "стадная"; "наших бьют" логика. Работайте "вторым" номером - выдерните одну неточность у Абайки ( у него их много- надо просто знать её) и "раскручивайте" её.
electro:
Цитата:
Эл-починно:
Цитата:
abaika95:
Абайка: электро+эль-почино 5:0. Какая боль!!!
Вы ОБА проиграли Абайке в диспуте - и интеллект и логика и эрудированность у вас явно на "двоечку", в этих компонентах он явно сильнее вас - без обид, так оно и есть.
Вы по всем статьям ему уступаете.
Ваша ошибка - у вас "стадная"; "наших бьют" логика. Работайте "вторым" номером - выдерните одну неточность у Абайки ( у него их много- надо просто знать её) и "раскручивайте" её.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4064
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 21:11
Цитата:
Когда это абайка вёл диалог?
Все его портянки- только больное стремление закидать оппонента якобы аргументами и фактами,словесной массой,показать своё "превосходство", понимая, что большинство на форуме - пенсионеры, уже утратившие юношескую память, азарт в споре, не имеющие цель копаться в его домыслах и раздолбать его извращённые доводы.
Всем известно, что любой факт можно извратить в желаемую сторону(этим в совершенстве владеют базарные бабки), чем сей форумчанин и бессовестно пользуется.
Вести "диалог" с таким, как воду в ступе толочь. Не стоит время тратить
Эл-починно:
Мне с вами как то просто не приятно диалог вести.
Мне с вами как то просто не приятно диалог вести.
Когда это абайка вёл диалог?
Все его портянки- только больное стремление закидать оппонента якобы аргументами и фактами,словесной массой,показать своё "превосходство", понимая, что большинство на форуме - пенсионеры, уже утратившие юношескую память, азарт в споре, не имеющие цель копаться в его домыслах и раздолбать его извращённые доводы.
Всем известно, что любой факт можно извратить в желаемую сторону(этим в совершенстве владеют базарные бабки), чем сей форумчанин и бессовестно пользуется.
Вести "диалог" с таким, как воду в ступе толочь. Не стоит время тратить
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 05:59
Цитата:
Абайка просто накидывает дневную норму на вентилятор, без эмоции, ему вообще без разницы, за какую сторону копья ломать. Какая сторона платит - за ту и топит. Витал рассуждает просто - родня с одной стороны, родня с другой - хоть разорвись. У 111 диссонанс, он сам не определился - ни русский, ни казах, ни патриот, ни диссидент, детей один день в Австрию отправляет, другой день дома оставляет. Ни рыба ни мясо. А Абайка - его просто не существует. Никаких подробностей личной жизни, ничего о работе, никто из форумчан его лично не знает. Одним словом - пустое место, которое кнопки жмакать научили. Очень смахивает на программу мониторинга интернета экс министра Абаева. Короче, можно вообще в расчет не брать, а уж тем более оценки ставить боту - не комильфо.
ACROS:
Абайка: электро+эль-почино 5:0. Какая боль!!! Вы ОБА проиграли Абайке в диспуте - и интеллект и логика и эрудированность у вас явно на "двоечку", в этих компонентах он явно сильнее вас - без обид, так оно и есть.
Абайка: электро+эль-почино 5:0. Какая боль!!! Вы ОБА проиграли Абайке в диспуте - и интеллект и логика и эрудированность у вас явно на "двоечку", в этих компонентах он явно сильнее вас - без обид, так оно и есть.
Абайка просто накидывает дневную норму на вентилятор, без эмоции, ему вообще без разницы, за какую сторону копья ломать. Какая сторона платит - за ту и топит. Витал рассуждает просто - родня с одной стороны, родня с другой - хоть разорвись. У 111 диссонанс, он сам не определился - ни русский, ни казах, ни патриот, ни диссидент, детей один день в Австрию отправляет, другой день дома оставляет. Ни рыба ни мясо. А Абайка - его просто не существует. Никаких подробностей личной жизни, ничего о работе, никто из форумчан его лично не знает. Одним словом - пустое место, которое кнопки жмакать научили. Очень смахивает на программу мониторинга интернета экс министра Абаева. Короче, можно вообще в расчет не брать, а уж тем более оценки ставить боту - не комильфо.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 06:00
Цитата:
Таноми его раньше всех раскусила
таноми52:
Вести "диалог" с таким, как воду в ступе толочь. Не стоит время тратить
Вести "диалог" с таким, как воду в ступе толочь. Не стоит время тратить
Таноми его раньше всех раскусила
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42120
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 08:25
Цитата:
Ну да, 15 лет форума для этого понадобилось..
maxsaf:
Таноми его раньше всех раскусила
Таноми его раньше всех раскусила
Ну да, 15 лет форума для этого понадобилось..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6577
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 08:35
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Тем не менее, признайтесь: - запретный плод сладок- ...наш ответ, Америке...чем я хуже его, дай ка я его сейчас прижучу.
Остроты вам не хватает, мгновенно аргумент найти и нестандатно ответить.
таноми52:
не приятно диалог вести
не приятно диалог вести
Цитата:
maxsaf:
Не стоит время тратить
Не стоит время тратить
Цитата:
maxsaf:
можно вообще в расчет не брать,
можно вообще в расчет не брать,
Тем не менее, признайтесь: - запретный плод сладок- ...наш ответ, Америке...чем я хуже его, дай ка я его сейчас прижучу.
Остроты вам не хватает, мгновенно аргумент найти и нестандатно ответить.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 08:41
Цитата:
Ну он хотя бы отвечает на какие то аргументы. В отличие допустим от Скептика, у того аргумент один, Россия права, потому, что она Россия. Электро это желание укусить, тех у кого мнение отличное от его мнения, Максаф серьёзно думает, что раз уровень жизни в Канаде выше ,чем в Казахстане, значит все канадцы умнее и развитее,отсюда и высокомерие и желание над всем посмеяться,дескать учу вас дикарей , как жить надо! Но надо отметить, что без разного рода провокационных вбросов форум либо умрёт сам по себе либо превратится в сайт для старушек , бывших одноклассниц, которые беззлобно поругивают власти и нещадно лузгают семечки!
таноми52:
Вести "диалог" с таким, как воду в ступе толочь. Не стоит время тратить
Вести "диалог" с таким, как воду в ступе толочь. Не стоит время тратить
Ну он хотя бы отвечает на какие то аргументы. В отличие допустим от Скептика, у того аргумент один, Россия права, потому, что она Россия. Электро это желание укусить, тех у кого мнение отличное от его мнения, Максаф серьёзно думает, что раз уровень жизни в Канаде выше ,чем в Казахстане, значит все канадцы умнее и развитее,отсюда и высокомерие и желание над всем посмеяться,дескать учу вас дикарей , как жить надо! Но надо отметить, что без разного рода провокационных вбросов форум либо умрёт сам по себе либо превратится в сайт для старушек , бывших одноклассниц, которые беззлобно поругивают власти и нещадно лузгают семечки!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 09:29
Цитата:
Врешь как обычно, он тут не 15 лет
111:
Ну да, 15 лет форума для этого понадобилось..
Ну да, 15 лет форума для этого понадобилось..
Врешь как обычно, он тут не 15 лет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 09:35
Цитата:
Вам приятнее думать, что они глупее, но при этом даже у них уровень жизни выше?
[Исправлено: maxsaf, 21.10.2024 - 10:36]
saba:
Максаф серьёзно думает, что раз уровень жизни в Канаде выше ,чем в Казахстане, значит все канадцы умнее и развитее
Максаф серьёзно думает, что раз уровень жизни в Канаде выше ,чем в Казахстане, значит все канадцы умнее и развитее
Вам приятнее думать, что они глупее, но при этом даже у них уровень жизни выше?
[Исправлено: maxsaf, 21.10.2024 - 10:36]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 09:48
Цитата:
Интересная такая логика от противного! Я так не утверждал, к сожалению неумных людей хватает везде, я всегда утверждал про большое количество некомпетентных людей в нашем правительстве, что кстати не означает, что они банально глупы. То что нам нужно менять саму концепцию госслужбы для меня очевидно. Во главу угла нужно ставить эффективность работы в виде результата, а не благостные отчёты перед вышестоящим руководством. Причём начинать надо именно с низа, для чего должен быть принят новый Закон о местном самоуправлении. Да и ориентиры для самого правительства должны быть не в указаниях президента, а в понятных всем показателях. Покупательная способность населения прежде всего, от этого идёт развитие экономики страны. А для сырьевой страны характерно большое внимание на экспорт, что мы и видим сейчас в работе нашего правительства.
maxsaf:
Вам приятнее думать, что они глупее, но при этом даже у них уровень жизни выше?
Вам приятнее думать, что они глупее, но при этом даже у них уровень жизни выше?
Интересная такая логика от противного! Я так не утверждал, к сожалению неумных людей хватает везде, я всегда утверждал про большое количество некомпетентных людей в нашем правительстве, что кстати не означает, что они банально глупы. То что нам нужно менять саму концепцию госслужбы для меня очевидно. Во главу угла нужно ставить эффективность работы в виде результата, а не благостные отчёты перед вышестоящим руководством. Причём начинать надо именно с низа, для чего должен быть принят новый Закон о местном самоуправлении. Да и ориентиры для самого правительства должны быть не в указаниях президента, а в понятных всем показателях. Покупательная способность населения прежде всего, от этого идёт развитие экономики страны. А для сырьевой страны характерно большое внимание на экспорт, что мы и видим сейчас в работе нашего правительства.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 09:52
Да мы и сами , когда причитаем по поводу таблицы Менделеева хотим , чтобы продать все эти природные запасы, только поделить не как сейчас среди элиты, а чтобы поделить для всего населения. Поэтому мне так нравится , что к нам в страну пришёл Сименс,это всё таки уже мировой гигант, не сырьевого назначения, как Шеврон, Бритиш Петролеум и т.д.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 10:01
Цитата:
Ну вы же понимаете, зачем он пришел к вам. За параллельным импортом, поскольку легально они российский рынок потеряли, а зарабатывать то хочется.
saba:
Поэтому мне так нравится , что к нам в страну пришёл Сименс
Поэтому мне так нравится , что к нам в страну пришёл Сименс
Ну вы же понимаете, зачем он пришел к вам. За параллельным импортом, поскольку легально они российский рынок потеряли, а зарабатывать то хочется.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.10.24 - 10:27
Цитата:
А это без разницы , зачем они к нам пришли. Главное технологии и обученный персонал, да и завод потом в одночасье отсюда не перевезти. Кроме того , это даже и хорошо, война я надеюсь когда нибудь кончится, хотя судя по заявлениям российских политиков они нацелились как минимум на Столетнюю, как между Францией и Англией когда то, так вот когда война закончится, логистика между Казахстаном и Россией достаточно развита, что мешает организовать потом не параллельный(читай нелегальный), а обычный импорт?
maxsaf:
Ну вы же понимаете, зачем он пришел к вам.
Ну вы же понимаете, зачем он пришел к вам.
А это без разницы , зачем они к нам пришли. Главное технологии и обученный персонал, да и завод потом в одночасье отсюда не перевезти. Кроме того , это даже и хорошо, война я надеюсь когда нибудь кончится, хотя судя по заявлениям российских политиков они нацелились как минимум на Столетнюю, как между Францией и Англией когда то, так вот когда война закончится, логистика между Казахстаном и Россией достаточно развита, что мешает организовать потом не параллельный(читай нелегальный), а обычный импорт?
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