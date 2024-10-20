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≡ Почему субсидии в рыбоводстве не осваиваются в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50316
Почему субсидии в рыбоводстве не осваиваются в Костанайской области
Отправлено: 20.10.24 - 23:39
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Из 50 млн тенге, выделенных из местного бюджета на поддержку субъектов рыбного хозяйства, в текущем году выплатили субсидии по трем направлениям в объеме 38,8 млн тенге. А четвертое, касающееся инвестиционных вложений, оказалось не востребованным.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4562
Re: Почему субсидии в рыбоводстве не осваиваются в Костанайской...
Отправлено: 20.10.24 - 23:39
#1
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На заморных водоемах процветает рыбоводство...
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