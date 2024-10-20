Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Юрий БОНДАРЕНКО: Чудны дела твои, человек!
Юрий БОНДАРЕНКО: Чудны дела твои, человек!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50316
Юрий БОНДАРЕНКО: Чудны дела твои, человек!
Отправлено: 20.10.24 - 19:08
Вот сколько спорили о ЖКХ, домоуправлениях и ОСИ. Вроде бы и спор окончен - да живите вы, как вам удобней. Но тут нагрянула возможность обрести новые лифты в домах бальзаковского возраста. За счет жильцов и в рассрочку.
Читать новость
Читать новость
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1745
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Чудны дела твои, человек!
Отправлено: 20.10.24 - 19:08
Такое понятие, как "домоуправление" из обихода вместе с так называемой структурой вышло ещё в 90-е годы прошлого века.
Куда автор возвращаться собрался?
Куда автор возвращаться собрался?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 938
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Чудны дела твои, человек!
Отправлено: 20.10.24 - 20:33
Скажу как управленец. ОСИ хорошо, но не для нашего менталитета. К сожалению, люди не хотят минимум год дежурить в ОСИ. Поэтому лучшее решение это создание юрлица и счета на дом - сберегательный и текущий счет. В Гражданском кодексе сделать поправку что ОСИ может быть без руководителя. Затем ОСИ можно было бы передать в ПКСК, УК и др.
Сейчас ситуация такая, что согласно закону о жилищных отношений, председатель ОСИ избирается на один год. Но другой закон противоречит этому (гражданский кодекс вроде) и там председатель будет вечно тот же человек, пока не изберут нового. А новый не придет, никто не хочет.
Сейчас ситуация такая, что согласно закону о жилищных отношений, председатель ОСИ избирается на один год. Но другой закон противоречит этому (гражданский кодекс вроде) и там председатель будет вечно тот же человек, пока не изберут нового. А новый не придет, никто не хочет.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42118
Юрий БОНДАРЕНКО: Чудны дела твои, человек!
Отправлено: 20.10.24 - 23:32
Цитата:
Ну, я бы поспорил с тобой.
Место хлебное, если квартир много и подвалы есть, и за него порой некоторые чуть ли не убить готовы, сам столкнулся.
А кто критикует и не хочет быть рабом, на тех просто шайка каких то недот...баб каких то, фанатов того, кого выбрали, просто уничтожает и да, финансовая поддержка предпринимателей, которые в доле тоже действует жестко.
И да, деньги и там большие и главное отследить невозможно..
arman_kst:
новый не придет, никто не хочет.
новый не придет, никто не хочет.
Ну, я бы поспорил с тобой.
Место хлебное, если квартир много и подвалы есть, и за него порой некоторые чуть ли не убить готовы, сам столкнулся.
А кто критикует и не хочет быть рабом, на тех просто шайка каких то недот...баб каких то, фанатов того, кого выбрали, просто уничтожает и да, финансовая поддержка предпринимателей, которые в доле тоже действует жестко.
И да, деньги и там большие и главное отследить невозможно..
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4562
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Чудны дела твои, человек!
Отправлено: 20.10.24 - 23:37
Очевидно, автор, в силу возрастных привычек, не понял, что со своим счетом никакому ПКСК дом не нужен!
ПКСК интересно распоряжаться ВСЕМИ деньгами, а не малой их частью.
Без обид, я уже говорил, что нужна свежая струя - молодые журналисты!!!
ПКСК интересно распоряжаться ВСЕМИ деньгами, а не малой их частью.
Без обид, я уже говорил, что нужна свежая струя - молодые журналисты!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 389
Юрий БОНДАРЕНКО: Чудны дела твои, человек!
Отправлено: 21.10.24 - 00:11
Народу, особенно, тем, кто привык жить на "халяву" при СССР, не хочется изменить свой менталитет! Бесплатно сыр бывает только в мышеловке! Привыкли к тому, что было все бесплатно, не вкладывая деньги! В многоквартирных жилых домах нельзя проживать без лестниц, без электричества, без газа, без горячей и холодной воды, без крыши, без элеваторов для подачи отопления, от слова совсем! Это мы уже все проходили. Многие добросовестно, особенно пенсионеры, производят оплату на содержание общего имущества, даже если ему не выделили долю в общем имуществе! Платят, несмотря на ЗРК "О жилищных отношениях" за 1 метр полезной площади, но не все, особенно те, которые переехали из деревень, оставшихся на произвол судьбы по воле руководства 1991-1998 года. Сейчас все почувствовали себя горожанами, а менталитет так и остался! Все в городе хотят комфортно жить за счет других. Им не нравится якобы высокий размер оплаты за 1 кв. метр, не нравится, что крыша течет, плохо топят и тому подобное. А сами работать не пробовали? То есть выходит все вокруг виноваты, но только не сами собственники жилья, которым все подавай на блюдечке и сразу! Сами палец об палец не ударят, одни жалобы: все плохо! Сами везде мусорят, курят, гадят, мочатся в лифтах, ломают общее имущество! Да где будет хорошо, если капитализм пришел в Костанай, и у него рыночные отношения с вами, господа собственники жилья и нежилых помещений. Придется перестраивать свой менталитет. Халявы теперь не будет! Хотите жить комфортно, платите деньги за комфорт! До сих пор, общее имущество: а это лифты, лестницы, крыши, трубы, двери, прилегающая территория и другие, самими собственниками не разделены в МЖД и не выделена каждому собственнику в общедолевую собственность, для того, чтобы собственники жилых и нежилых помещений могли платить не за квадратный метр полезной площади, включая и лоджии, балконы, а за долю в общем имуществе. Не хотят многие жить комфортно, поэтому и платят по 40-90 тенге за квадратный метр, хотя нужно по расчетам платить не менее 200 тенге, если в доме всего 50-60 квартир. Этих денег хватит только на дворника, сантехника и бухгалтера, который тоже в условиях инфляции не будет работать за 85 000 тенге! А в председатели ОСИ вовсе никого не дозовешься за 160 000 тенге, а нужен не бездельник, и грамотный по экономике и юриспруденции. Кто пойдет? Отсюда и понятно, что любой не имеющий специальности и знаний, продает свою рабочую силу подороже, это ведь капитализм. Никто толком работать не хочет, а деньги подавай на хотелки, на машинки, на дурь, на смартфоны, шмотки и т.д. Не хотите платить, чтобы общее имущество в вашем доме содержали наемные по договору управляющие компании как услугодатели, через Советы дома, чтобы было всем комфортно, то это ваши проблемы! Не хотите возвращать деньги, израсходованные гос-вом или бизнесом на замену лифта, то это ваши проблемы, ходите пешком. НЕ надо плакать, жизнь при диком капитализме продолжается, хотите вы или нет! Поэтому автору статьи пора понять, что ход истории не вернуть, для того, чтобы жить и существовать в изоляции без электричества, без горячей, холодной воды, без крыши, подвала, лифта. Все собственники жилья, в том числе собственники нежилых помещений, в будущем, хотят они или нет, будут содержать общее имущество, из которого состоит многоквартирный дом, иначе дом развалится через 5-20 лет. Гос-во вам ничего не даст, даже не ждите! Пока вам предлагают заменить лифты за ваши собранные деньги, нужно это обсудить с собственниками жилых и нежилых помещений всего дома, с первого по последний этаж, не кивая на других и определить размер целевых взносов, нужно соглашаться, иначе и этого скоро может не быть. О том, что капитализм есть в гос-ве понятно становится, когда есть инфляция, когда экономика рассчитана через доллар, то сразу станет понятно, что необходимо всем стать созаемщиками, взяв кредит и купить по нынешней цене согласно договора купли продажи на основании Общего собрания собственников квартир и нежилых помещений, пока цены снова не задрались из-за повышения курса доллара, который является твердой валютой загнивающего капитализма! Возгласы, что все плохо, означает, что многие не хотят жить хорошо, потому что квартиры достались на халяву, а вкладываться не хотят, хотя знают, что они являются собственниками квартир, нежилых помещений и снова ждут, что будет манная с небес. Пора опуститься на землю и сделать вывод о том, что никто за вас не будет содержать ваше общее имущество, расположенное в доме, котором живете. За себя отвечайте и содержите свое имущество, не перекладывая ни на кого. Все эти обстоятельства расписаны в Законе "О жилищных отношениях", поэтому прочитайте обязательно!
[Исправлено: абике, 21.10.2024 - 01:12]
[Исправлено: абике, 21.10.2024 - 01:12]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 99, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 99
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать