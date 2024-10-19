Отправлено: - 12:01

Как раз сейчас идет судебный процесс по факту несанкционированной продажи спиртного в магазине «Жагат». И уже традиционно защита ставит вопрос о том, насколько законно полицией были добыты и закреплены доказательства по делу.

нас совсем не редкость, когда продавцы умудряются через магазин свое спиртное продавать или когда нарушают закон, несмотря на все инструкции, - сказала Марина Бошель,

Vit:

Да и ваще пусть пьют по ночам, кому какое дело.

Добринцофф:

трудяге который трудиться от рассвета до заката,ну конечно же надо изменить закон ,что бы человек наконец то купил спиртного набухался и не вышел на работу,а с утра пораньше уже стоял возле дверей магаза неся все свои кровные вот такому барыге.Стыдно тов.Быков.

Цитата:Ой ой ойЯ бы понял если бы какой-нибудь сельский магазин возмущался котрый водку продал мужикам в пять минут десятого вечераА тут магазин который стал уже нарицательным в теме продажи алкашки в неурочное времяВ 3 ночи можно подъехать и взять всё что угодно и они ещё предложения какие-то вносят?))Цитата:А ещё не редкость когда жена или мама или сестра владельца магазина числится в магазине продавцом и спокойно толкает алкашку))Ее значит наказать а владелец типа не причем?Удобно устроились))Цитата:Пьют потом дерутся убивают и режутЗачем нам это?Не успел до 9 вечера закупится нехер бегать за добавкойПей пиво его до 11 продают))Цитата:Вспомнил сразу монолог Евдокимова)Мужики косят,косят, пашут пашут летовки бросили идут в сельмаг а там шышГородские уже приехали и всё скупили)))