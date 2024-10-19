Re: Вмонтировали в тротуар - Необычное решение при реконструкции...

Отправлено: - 07:30

И совсем не удивили. У нас по Гашека много лет стояли бетонные столбы посередине тротуара, ещё после реконструкции канализационной сети. Даже сразу после проведения работ звонила в отдел строительства технадзору но так и осталось. И только в прошлом году когда меняли на металлические убрали с тротуара и то благодаря старшей по дому , а то хотели и металлические поставить посередине