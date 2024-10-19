Вмонтировали в тротуар - Необычное решение при реконструкции ул. Горняков вызвало недоумение в Рудном
Отправлено: 19.10.24 - 15:22
Речь об участке ул. Горняков в границах Топоркова-Дзержинского, реконструкция которого идет с начала сентября. Сначала под снос пошли больше 50 деревьев: как сообщили в ОЖКХ Рудного, это все в рамках проекта. А теперь оказалось, что опоры освещения «растут» прямо из новых тротуаров. Читать новость
....дай дураку стеклянный он его розобьёт так и этим сторителям из«Костанай жолдары» я всё прекрасно понимаю проекты сметы меты но ум должен быть или как в мультфиме работники балды дорва месим а тесто рубим....
И совсем не удивили. У нас по Гашека много лет стояли бетонные столбы посередине тротуара, ещё после реконструкции канализационной сети. Даже сразу после проведения работ звонила в отдел строительства технадзору но так и осталось. И только в прошлом году когда меняли на металлические убрали с тротуара и то благодаря старшей по дому , а то хотели и металлические поставить посередине
111: Да, город в упадке, дома как где то в Воркуте..
....не как в Аркалыке...в Боровском какой год правители не могут отопление наладить что народ мёрзнет...я в 80е на дискотеку ходил в Юбилейный да на новый год тусил так при триклятых коммуняках там тепло тогда было,а кочегарка таже стоит а в Воркуте люди в домах не мёрзнут там зимой в домах тепло...
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