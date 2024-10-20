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≡ Красный лук с красным вином... - Закуску из этих ингредиентов можно съесть сразу, а можно заготовить впрок
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50316
Красный лук с красным вином... - Закуску из этих ингредиентов можно съесть сразу, а можно заготовить впрок
Отправлено: 20.10.24 - 22:16
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Ее называют луковым джемом или луковым мармеладом. Отлично сочетается с сыром, холодным мясом, паштетом из печени. Готовить можно как с большим количеством специй, так и без них. Все равно будет вкусно, что сто раз проверено. Я, кстати, на этот раз пошла по пути упрощения, готовила из минимума ингредиентов.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1616
Re: Красный лук с красным вином... - Закуску из этих...
Отправлено: 20.10.24 - 22:16
#1
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........вкуснятина наверно язык проглачу.....а лук вырастила хороший чё говоришь так себе..
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