Отправлено: - 22:16

Ее называют луковым джемом или луковым мармеладом. Отлично сочетается с сыром, холодным мясом, паштетом из печени. Готовить можно как с большим количеством специй, так и без них. Все равно будет вкусно, что сто раз проверено. Я, кстати, на этот раз пошла по пути упрощения, готовила из минимума ингредиентов.