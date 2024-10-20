Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Что будет с ценами на квартиры, если казахстанцев обяжут страховать жилье
Что будет с ценами на квартиры, если казахстанцев обяжут страховать жилье
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50316
Что будет с ценами на квартиры, если казахстанцев обяжут страховать жилье
Отправлено: 20.10.24 - 16:59
Ранее сообщалось, что в Казахстане обсуждают возможность внедрения обязательного страхования жилья от ЧС. Как это может повлиять на стоимость квадратных метров, выясняли журналисты.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 389
Re: Что будет с ценами на квартиры, если казахстанцев обяжут...
Отправлено: 20.10.24 - 16:59
Сейчас дураков нет! В сейсмической зоне или в зоне подтопления, пожароопасной зоне, жилье никогда не подорожает. Не надо считать людей скудоумными! Его никто вообще потом покупать не будет! Страхование любого имущества от повреждения, уничтожения обязательно должно быть, чтобы потом гос-во, проявляя якобы сердобольность, не тратило бюджетные деньги, расходуя их без народного референдума, из Национального фонда благосостояния, поскольку это неприкосновенный запас сроком на 50 лет! Сейчас гос-во, не спрашивая мнение народа через референдум, тратит эти бюджетные деньги налево и направо! Депутаты Парламента в рот воды набрали как маслихаты. Это они обязаны спросить с Правительства: Кто вам дал разрешение? Далее, берет деньги из пенсионного фонда, из фсмс. Вот поэтому нет денег для выплаты субъектам здравоохранения более 6 месяцев, которые "лечат" здоровье людей! Тогда больницы, поликлиники будут вынуждены закрыться из-за отсутствия денежных средств. А ведь рабочий люд собирает с зарплаты взносы медицинского страхования и вносит их в фсмс страны. Нет денег на поддержку сельского хозяйства, которое бесконтрольно постепенно загнивает. Вопрос: А куда делись деньги? Причем гос-во в последнее время стало главной страховой компанией. "Шалаш" сгорел, на тебе новый дом площадью 80 квадратов, утонула "конура", построенная в период царствования царя гороха, получите квартиру, площадью 100 кв. метров, как-будто собственник потерял застрахованное им свое имущество. Пора бы и честь знать! При этом гос-во не проводит ежегодно по всей стране себестоимость жилья, которое еще не сгорело или еще не утонуло, или еще не разрушилось от землетрясения, как-будто у Правительства денег не меряно, надеясь на молчаливое согласие народа в расходовании бюджета! Инфляция, не разумное расходование бюджета, коррупция и прочая и прочая ведет к обнищанию народа в- первую очередь!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7148
Re: Что будет с ценами на квартиры, если казахстанцев обяжут...
Отправлено: 20.10.24 - 17:02
В частности, нашей стране присущи риски наводнений, землетрясений, лесных пожаров, оползней, засух, экстремальной жары, дефицита воды и циклонов.
Автор статьи забыл рассказать о разрухе в головах, когда в чью-то угоду до ручки доводят целые города,разбирают микрорайоны,улицы, вырывают с корнем пяти и девятиэтажки чтобы с этих материалов воздвигнуть новостройки в новой столице, затем переселенцам с этих разрушенных городов на шею одеть кредитную кабалу до конца жизни для покупки вновь построенного жилья. Остап Бендер нервно курит в сторонке
Автор статьи забыл рассказать о разрухе в головах, когда в чью-то угоду до ручки доводят целые города,разбирают микрорайоны,улицы, вырывают с корнем пяти и девятиэтажки чтобы с этих материалов воздвигнуть новостройки в новой столице, затем переселенцам с этих разрушенных городов на шею одеть кредитную кабалу до конца жизни для покупки вновь построенного жилья. Остап Бендер нервно курит в сторонке
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 116
Re: Что будет с ценами на квартиры, если казахстанцев обяжут...
Отправлено: 20.10.24 - 21:56
Ой,да что тут непонятного? Давно надо уразуметь , что "всё уже украдено до нас"! Все недра, ресурсы, заводы/фабрики "нашли " своих владельцев, а как новым "элитам" кормиться?? Началось перераспределение- назарбаевских начали раскулачивать и не факт,что в пользу государства.. Изобретают новые методы изъятия дензнаков из карманов населения, если заметили одну фразу из этой информации : "Механизм страхования, в том числе перечень жилья, будет определяться после утверждения модели страхования. Орган, который будет заниматься страхованием жилья от ЧС, также будет определен после утверждения модели страхования, как и орган, который будет контролировать корректное расходование средств", - сообщили в министерстве. Я так думаю -это будет какая нибудь карманная страховая фирма, через несколько прокладок принадлежащая очередному приближенному к власти ушлому деятелю. Плавали, знаем казахстанские реалии..уже проходили на утильсборе. Кормовая база этих хищников уменьшилась и начинают придумывать и подводить базу в виде "зоны риска". Вышел в степь ..и сразу в зоне риска!
А кроме того много интересного у нас в стране- убитые дороги вдруг превращаются в скоростные платные трассы (без ремонта,сервиса и обслуги) забывая , что в этом случае необходима альтернативная бесплатная дорога..т.е. тупо лезут в карман. На новостные сайты неохота заходить, новости одного ряда- повышение тарифов (предыдущим повышением также обещали модернизацию и повышение заработной платы..), ужесточение и введение новых штрафов.Это уже стало обыденностью..
А кроме того много интересного у нас в стране- убитые дороги вдруг превращаются в скоростные платные трассы (без ремонта,сервиса и обслуги) забывая , что в этом случае необходима альтернативная бесплатная дорога..т.е. тупо лезут в карман. На новостные сайты неохота заходить, новости одного ряда- повышение тарифов (предыдущим повышением также обещали модернизацию и повышение заработной платы..), ужесточение и введение новых штрафов.Это уже стало обыденностью..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2087
Re: Что будет с ценами на квартиры, если казахстанцев обяжут...
Отправлено: 20.10.24 - 22:14
Правильное решение, только как и во всём мире есть одна проблема...умышленный поджёг дабы получить деньги по страховому случаю..Ушлые владельцы двух трёх этажек будут поджигать свой дома. И даже в выигрыше будут алкаши которые по разгильдяйству учинят пожар в квартире..а причина трудно доказуемая
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 97, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 97
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать