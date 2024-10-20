Re: Что будет с ценами на квартиры, если казахстанцев обяжут...

Отправлено: - 16:59

Сейчас дураков нет! В сейсмической зоне или в зоне подтопления, пожароопасной зоне, жилье никогда не подорожает. Не надо считать людей скудоумными! Его никто вообще потом покупать не будет! Страхование любого имущества от повреждения, уничтожения обязательно должно быть, чтобы потом гос-во, проявляя якобы сердобольность, не тратило бюджетные деньги, расходуя их без народного референдума, из Национального фонда благосостояния, поскольку это неприкосновенный запас сроком на 50 лет! Сейчас гос-во, не спрашивая мнение народа через референдум, тратит эти бюджетные деньги налево и направо! Депутаты Парламента в рот воды набрали как маслихаты. Это они обязаны спросить с Правительства: Кто вам дал разрешение? Далее, берет деньги из пенсионного фонда, из фсмс. Вот поэтому нет денег для выплаты субъектам здравоохранения более 6 месяцев, которые "лечат" здоровье людей! Тогда больницы, поликлиники будут вынуждены закрыться из-за отсутствия денежных средств. А ведь рабочий люд собирает с зарплаты взносы медицинского страхования и вносит их в фсмс страны. Нет денег на поддержку сельского хозяйства, которое бесконтрольно постепенно загнивает. Вопрос: А куда делись деньги? Причем гос-во в последнее время стало главной страховой компанией. "Шалаш" сгорел, на тебе новый дом площадью 80 квадратов, утонула "конура", построенная в период царствования царя гороха, получите квартиру, площадью 100 кв. метров, как-будто собственник потерял застрахованное им свое имущество. Пора бы и честь знать! При этом гос-во не проводит ежегодно по всей стране себестоимость жилья, которое еще не сгорело или еще не утонуло, или еще не разрушилось от землетрясения, как-будто у Правительства денег не меряно, надеясь на молчаливое согласие народа в расходовании бюджета! Инфляция, не разумное расходование бюджета, коррупция и прочая и прочая ведет к обнищанию народа в- первую очередь!