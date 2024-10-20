Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Чудны дела твои, человек!

Отправлено: - 20:33

Скажу как управленец. ОСИ хорошо, но не для нашего менталитета. К сожалению, люди не хотят минимум год дежурить в ОСИ. Поэтому лучшее решение это создание юрлица и счета на дом - сберегательный и текущий счет. В Гражданском кодексе сделать поправку что ОСИ может быть без руководителя. Затем ОСИ можно было бы передать в ПКСК, УК и др.

Сейчас ситуация такая, что согласно закону о жилищных отношений, председатель ОСИ избирается на один год. Но другой закон противоречит этому (гражданский кодекс вроде) и там председатель будет вечно тот же человек, пока не изберут нового. А новый не придет, никто не хочет.