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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Чудны дела твои, человек!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50315
Юрий БОНДАРЕНКО: Чудны дела твои, человек!
Отправлено: 20.10.24 - 19:08
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Вот сколько спорили о ЖКХ, домоуправлениях и ОСИ. Вроде бы и спор окончен - да живите вы, как вам удобней. Но тут нагрянула возможность обрести новые лифты в домах бальзаковского возраста. За счет жильцов и в рассрочку.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1745
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Чудны дела твои, человек!
Отправлено: 20.10.24 - 19:08
#1
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Такое понятие, как "домоуправление" из обихода вместе с так называемой структурой вышло ещё в 90-е годы прошлого века.
Куда автор возвращаться собрался?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
938
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Чудны дела твои, человек!
Отправлено: 20.10.24 - 20:33
#2
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Скажу как управленец. ОСИ хорошо, но не для нашего менталитета. К сожалению, люди не хотят минимум год дежурить в ОСИ. Поэтому лучшее решение это создание юрлица и счета на дом - сберегательный и текущий счет. В Гражданском кодексе сделать поправку что ОСИ может быть без руководителя. Затем ОСИ можно было бы передать в ПКСК, УК и др.
Сейчас ситуация такая, что согласно закону о жилищных отношений, председатель ОСИ избирается на один год. Но другой закон противоречит этому (гражданский кодекс вроде) и там председатель будет вечно тот же человек, пока не изберут нового. А новый не придет, никто не хочет.
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