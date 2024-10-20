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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 16:22
Цитата:
твоя страна чем отличается в твоих аргументах?
abaika95:
Страна которая 30 лет ставила во главу угла бабки и лёгкий заработок на халявной нефти не имея при этом ни стабильного политического режима ни аргументированной идеи
Страна которая 30 лет ставила во главу угла бабки и лёгкий заработок на халявной нефти не имея при этом ни стабильного политического режима ни аргументированной идеи
твоя страна чем отличается в твоих аргументах?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 16:25
Цитата:
а твоя - не умеет. докажи обратное
abaika95:
не имеет права воевать.
не имеет права воевать.
а твоя - не умеет. докажи обратное
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16852
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 17:04
Цитата:
Моя страна войны не ведёт
Это главный аргумент
Ворует, лицемерит и всё остальное как в России
Но важный факт
Мы на соседей сотни тысяч своих парней не кидаем ради рейтинга
И тут российская власть в сто раз хуже нашей получается
И да дополню
У меня в стране президент не гопник промышлявший бандитизмом в 90ые (что подвержено у Путина)
Цитата:
Зачем доказывать ?
Мы не воюем и не умираем за бабки газовых компаний
А вы умираете
Ржем над вами и сочувствием
electro:
твоя страна чем отличается в твоих аргументах?
твоя страна чем отличается в твоих аргументах?
Моя страна войны не ведёт
Это главный аргумент
Ворует, лицемерит и всё остальное как в России
Но важный факт
Мы на соседей сотни тысяч своих парней не кидаем ради рейтинга
И тут российская власть в сто раз хуже нашей получается
И да дополню
У меня в стране президент не гопник промышлявший бандитизмом в 90ые (что подвержено у Путина)
Цитата:
electro:
твоя - не умеет. докажи обратное
твоя - не умеет. докажи обратное
Зачем доказывать ?
Мы не воюем и не умираем за бабки газовых компаний
А вы умираете
Ржем над вами и сочувствием
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16852
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 17:11
Россияне смотрю обиделися на правду
Ну а что ещё сказать?
Президент гопарь котрый свою родину СССР и идеологию коммунизм променял на бабки и малиновые пиджаки
Да ладно был бы обычный работяга с которого спроса нет
Он кгбшник!!! Это элита коммунистической партии!!
И мало того что кгбшник он разведчик тоесть элита Кгб!! И он сдал свой партбилет в 1991 когда ГКЧП начало брать власть
Тоесть он всю свою жизнь лицемерил что он коммунист получается
А если он лицемерил как ему верить можно? Он же кинет всех за бабки только случай представится
Сотрудничал с Тамбовской группировкой в Питере ради бабок
Потом Собчака и Ельцина прикрывал двух олигархов
Как ему верить можно? Ему завтра котлету из нескольких млрд юаней покажи он и Россию кинет лишь бы себе новый дворец построить
Хотя он уже и кинул
140 млн жителей будут рынком сбыта для Китая
И свои природные ресурсы по дешёвке продают Китаю потомучто один финансист Володя не поделил бабки с западом
Ну а что ещё сказать?
Президент гопарь котрый свою родину СССР и идеологию коммунизм променял на бабки и малиновые пиджаки
Да ладно был бы обычный работяга с которого спроса нет
Он кгбшник!!! Это элита коммунистической партии!!
И мало того что кгбшник он разведчик тоесть элита Кгб!! И он сдал свой партбилет в 1991 когда ГКЧП начало брать власть
Тоесть он всю свою жизнь лицемерил что он коммунист получается
А если он лицемерил как ему верить можно? Он же кинет всех за бабки только случай представится
Сотрудничал с Тамбовской группировкой в Питере ради бабок
Потом Собчака и Ельцина прикрывал двух олигархов
Как ему верить можно? Ему завтра котлету из нескольких млрд юаней покажи он и Россию кинет лишь бы себе новый дворец построить
Хотя он уже и кинул
140 млн жителей будут рынком сбыта для Китая
И свои природные ресурсы по дешёвке продают Китаю потомучто один финансист Володя не поделил бабки с западом
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 17:28
Цитата:
Россияне на правду обижаться не могут. А вот на бред от кустанайских психологов, им думаю просто до одного места!
abaika95:
Россияне смотрю обиделися на правду
Россияне смотрю обиделися на правду
Россияне на правду обижаться не могут. А вот на бред от кустанайских психологов, им думаю просто до одного места!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 17:38
абайка
Цитата:
ибо нечем и не кем.
Цитата:
хммм... фамилию озвучь
Цитата:
и здесь озвучь
------------------
а что сделал хан?
озвучь
Цитата:
abaika95:
Моя страна войны не ведёт Это главный аргумент
Моя страна войны не ведёт Это главный аргумент
ибо нечем и не кем.
Цитата:
abaika95:
У меня в стране президент не гопник промышлявший бандитизмом в 90ые
У меня в стране президент не гопник промышлявший бандитизмом в 90ые
хммм... фамилию озвучь
Цитата:
abaika95:
Президент гопарь
Президент гопарь
и здесь озвучь
------------------
а что сделал хан?
озвучь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16852
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:31
Цитата:
У россиян отсутствует интеллект и критическое мышление получается?
Ну ты немец даёшь
Русофобию развиваешь)
Цитата:
И не за чем
Это только вы дохните за газовую компанию
Дохните в одиночку
Цитата:
Токаев
Всю жизнь дипломат международник
Советский интеллигент
Цитата:
Вова по кличке моль
Цитата:
Кто это? Чингис что-ли? Рязань спалил
Эл-починно:
Россияне на правду обижаться не могут.
Россияне на правду обижаться не могут.
У россиян отсутствует интеллект и критическое мышление получается?
Ну ты немец даёшь
Русофобию развиваешь)
Цитата:
electro:
ибо нечем и не кем.
ибо нечем и не кем.
И не за чем
Это только вы дохните за газовую компанию
Дохните в одиночку
Цитата:
electro:
хммм... фамилию озвучь
хммм... фамилию озвучь
Токаев
Всю жизнь дипломат международник
Советский интеллигент
Цитата:
electro:
и здесь озвучь
и здесь озвучь
Вова по кличке моль
Цитата:
electro:
а что сделал хан? озвучь
а что сделал хан? озвучь
Кто это? Чингис что-ли? Рязань спалил
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:37
Цитата:
Из чего это вдруг получается? Только потому что кустанайский психолог так решил? Я такого не говорил!
Встречный вопрос - а вы как? на правду обижаетесь*
или у вас тоже
Цитата:
abaika95:
У россиян отсутствует интеллект и критическое мышление получается?
У россиян отсутствует интеллект и критическое мышление получается?
Из чего это вдруг получается? Только потому что кустанайский психолог так решил? Я такого не говорил!
Встречный вопрос - а вы как? на правду обижаетесь*
или у вас тоже
Цитата:
abaika95:
отсутствует интеллект и критическое мышление получается?
отсутствует интеллект и критическое мышление получается?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16852
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:37
Россияне(этнические русские) думают что они умнее и лучше всех
А как не копнешь
Основатель Руси-Рюрик датчанин
Великая царица Ангелина цербская немка известная в России как Екатерина 2
Великий царь Николай 1 немец а наполовину голландец
Великий генсек Иосиф Джугашвили грузин
Второй великий генсек Леня Брежнев Украинец
Эммммм
А как не копнешь
Основатель Руси-Рюрик датчанин
Великая царица Ангелина цербская немка известная в России как Екатерина 2
Великий царь Николай 1 немец а наполовину голландец
Великий генсек Иосиф Джугашвили грузин
Второй великий генсек Леня Брежнев Украинец
Эммммм
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16852
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:38
Цитата:
Мы на правду не обижаемся темболее на правду остбайтеров)
Так что там с русофобией? Практикуем?
Эл-починно:
Из чего это вдруг получается? Только потому что кустанайский психолог так решил? Я такого не говорил! Встречный вопрос - а вы как? на правду обижаетесь* или у вас тоже
Из чего это вдруг получается? Только потому что кустанайский психолог так решил? Я такого не говорил! Встречный вопрос - а вы как? на правду обижаетесь* или у вас тоже
Мы на правду не обижаемся темболее на правду остбайтеров)
Так что там с русофобией? Практикуем?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:39
Цитата:
вот именно
Цитата:
фамилия?
abaika95:
И не за чем
И не за чем
вот именно
Цитата:
abaika95:[/b]
Президент гопарь
Президент гопарь
фамилия?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:40
этнический казах, ты че, думаешь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:41
Цитата:
Мне с вами как то просто не приятно диалог вести.
Когда звучат выражения
Цитата:
Вы уж там сами между собой!
abaika95:
Мне с вами как то просто не приятно диалог вести.
Когда звучат выражения
Цитата:
abaika95:
У россиян отсутствует интеллект и критическое мышление получается?
У россиян отсутствует интеллект и критическое мышление получается?
Вы уж там сами между собой!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:45
ты уж приведи свои аргументы историк
начал тут рюриковичи
ты че гонишь
гопарь говоришь
начал тут рюриковичи
ты че гонишь
гопарь говоришь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:57
Цитата:
Эл-починно: Вы уж там сами между собой!Эл засеки время идет обновление инструктажа
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