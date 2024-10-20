Отправлено: - 18:38

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Из чего это вдруг получается? Только потому что кустанайский психолог так решил? Я такого не говорил! Встречный вопрос - а вы как? на правду обижаетесь* или у вас тоже

Цитата:Мы на правду не обижаемся темболее на правду остбайтеров)Так что там с русофобией? Практикуем?