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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1501
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 16:22
#13141
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Цитата:
abaika95:
Страна которая 30 лет ставила во главу угла бабки и лёгкий заработок на халявной нефти не имея при этом ни стабильного политического режима ни аргументированной идеи

твоя страна чем отличается в твоих аргументах?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1501
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 16:25
#13142
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Цитата:
abaika95:
не имеет права воевать.

а твоя - не умеет. докажи обратное
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16852
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 17:04
#13143
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Цитата:
electro:
твоя страна чем отличается в твоих аргументах?

Моя страна войны не ведёт
Это главный аргумент
Ворует, лицемерит и всё остальное как в России
Но важный факт
Мы на соседей сотни тысяч своих парней не кидаем ради рейтинга
И тут российская власть в сто раз хуже нашей получается
И да дополню

У меня в стране президент не гопник промышлявший бандитизмом в 90ые (что подвержено у Путина)
Цитата:
electro:
твоя - не умеет. докажи обратное

Зачем доказывать ?
Мы не воюем и не умираем за бабки газовых компаний
А вы умираете

Ржем над вами и сочувствием
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16852
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 17:11
#13144
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Россияне смотрю обиделися на правду

Ну а что ещё сказать?

Президент гопарь котрый свою родину СССР и идеологию коммунизм променял на бабки и малиновые пиджаки
Да ладно был бы обычный работяга с которого спроса нет
Он кгбшник!!! Это элита коммунистической партии!!
И мало того что кгбшник он разведчик тоесть элита Кгб!! И он сдал свой партбилет в 1991 когда ГКЧП начало брать власть
Тоесть он всю свою жизнь лицемерил что он коммунист получается
А если он лицемерил как ему верить можно? Он же кинет всех за бабки только случай представится
Сотрудничал с Тамбовской группировкой в Питере ради бабок
Потом Собчака и Ельцина прикрывал двух олигархов

Как ему верить можно? Ему завтра котлету из нескольких млрд юаней покажи он и Россию кинет лишь бы себе новый дворец построить

Хотя он уже и кинул

140 млн жителей будут рынком сбыта для Китая
И свои природные ресурсы по дешёвке продают Китаю потомучто один финансист Володя не поделил бабки с западом
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3576
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 17:28
#13145
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Цитата:
abaika95:
Россияне смотрю обиделися на правду

Россияне на правду обижаться не могут. А вот на бред от кустанайских психологов, им думаю просто до одного места! 8-)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1501
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 17:38
#13146
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абайка
Цитата:
abaika95:
Моя страна войны не ведёт Это главный аргумент

ибо нечем и не кем.
Цитата:
abaika95:
У меня в стране президент не гопник промышлявший бандитизмом в 90ые

хммм... фамилию озвучь
Цитата:
abaika95:
Президент гопарь

и здесь озвучь

------------------
а что сделал хан?
озвучь
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16852
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:31
#13147
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Цитата:
Эл-починно:
Россияне на правду обижаться не могут.

У россиян отсутствует интеллект и критическое мышление получается?

Ну ты немец даёшь
Русофобию развиваешь)
Цитата:
electro:
ибо нечем и не кем.

И не за чем
Это только вы дохните за газовую компанию
Дохните в одиночку
Цитата:
electro:
хммм... фамилию озвучь

Токаев
Всю жизнь дипломат международник
Советский интеллигент
Цитата:
electro:
и здесь озвучь

Вова по кличке моль
Цитата:
electro:
а что сделал хан? озвучь

Кто это? Чингис что-ли? Рязань спалил
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3576
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:37
#13148
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Цитата:
abaika95:
У россиян отсутствует интеллект и критическое мышление получается?

Из чего это вдруг получается? Только потому что кустанайский психолог так решил? Я такого не говорил!
Встречный вопрос - а вы как? на правду обижаетесь*
или у вас тоже
Цитата:
abaika95:
отсутствует интеллект и критическое мышление получается?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16852
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:37
#13149
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Россияне(этнические русские) думают что они умнее и лучше всех

А как не копнешь
Основатель Руси-Рюрик датчанин
Великая царица Ангелина цербская немка известная в России как Екатерина 2
Великий царь Николай 1 немец а наполовину голландец
Великий генсек Иосиф Джугашвили грузин
Второй великий генсек Леня Брежнев Украинец

Эммммм
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16852
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:38
#13150
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Цитата:
Эл-починно:
Из чего это вдруг получается? Только потому что кустанайский психолог так решил? Я такого не говорил! Встречный вопрос - а вы как? на правду обижаетесь* или у вас тоже

Мы на правду не обижаемся темболее на правду остбайтеров)

Так что там с русофобией? Практикуем?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1501
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:39
#13151
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Цитата:
abaika95:
И не за чем

вот именно
Цитата:
abaika95:[/b]
Президент гопарь

фамилия?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1501
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:40
#13152
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этнический казах, ты че, думаешь
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3576
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:41
#13153
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Цитата:
abaika95:

Мне с вами как то просто не приятно диалог вести.
Когда звучат выражения
Цитата:
abaika95:
У россиян отсутствует интеллект и критическое мышление получается?

Вы уж там сами между собой! 8-)
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1501
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:45
#13154
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ты уж приведи свои аргументы историк
начал тут рюриковичи
ты че гонишь :-x
гопарь говоришь
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1501
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 18:57
#13155
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Цитата:
Эл-починно: Вы уж там сами между собой! 8-)
Эл засеки время идет обновление инструктажа
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