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«Красные свадьбы», «звездины» и парады
«Красные свадьбы», «звездины» и парады
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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«Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 12:46
До победы большевиков в 1917 году церковь ведала календарем, вопросами образования, в ее компетенцию входили рождения, браки и похороны граждан государства российского. Она же регулировала нормы морали и нравственности. Идеологи советской власти подвергли тщательному анализу обряды и традиции самодержавного режима, отказались от них и принялись осваивать новые обряды, вводить новые праздники.
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Re: «Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 12:46
на первом фото точно Кустанай?
откуда хохлома ?
откуда хохлома ?
s
(Полноправные пользователи)
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- Костанай
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- 05.02.15
- Сообщений:
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«Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 13:19
Цитата:
Плохо не знать историю родного края!
Первыми украинцами на казахстанской земле считаются высланные в Северный Казахстан участники подавленного в 1768 году гайдамацкого движения, известного в истории под названием «Колиивщина». Сюда же была выслана и часть запорожских казаков после ликвидации в 1775 году «Запорожской Сечи» российской императрицей Екатериной II. Эти первые массовые переселения, относящиеся ко второй половине XVIII века, имели депортационный характер[4]. Один из значительных этапов переселения украинцев пришёлся на конец XIX—начало XX веков и связан в первую очередь с открытием Сибирской железной дороги и Столыпинской аграрной реформой. Именно в этот период и был заложен фундамент украинской общины в Казахстане[4]. По результатам этих переселений украинцы составляли большинство населения северных регионов Казахстана на обширной территории Степного края, именуемый в историографии как «Серый Клин»[
Это из Википедии. И по переписи 2021 года именно в Костанайской области самая многочисленная украинская община. Более 102 тысяч человек.
[Исправлено: saba, 20.10.2024 - 14:20]
electro:
на первом фото точно Кустанай? откуда хохлома ?
на первом фото точно Кустанай? откуда хохлома ?
Плохо не знать историю родного края!
Первыми украинцами на казахстанской земле считаются высланные в Северный Казахстан участники подавленного в 1768 году гайдамацкого движения, известного в истории под названием «Колиивщина». Сюда же была выслана и часть запорожских казаков после ликвидации в 1775 году «Запорожской Сечи» российской императрицей Екатериной II. Эти первые массовые переселения, относящиеся ко второй половине XVIII века, имели депортационный характер[4]. Один из значительных этапов переселения украинцев пришёлся на конец XIX—начало XX веков и связан в первую очередь с открытием Сибирской железной дороги и Столыпинской аграрной реформой. Именно в этот период и был заложен фундамент украинской общины в Казахстане[4]. По результатам этих переселений украинцы составляли большинство населения северных регионов Казахстана на обширной территории Степного края, именуемый в историографии как «Серый Клин»[
Это из Википедии. И по переписи 2021 года именно в Костанайской области самая многочисленная украинская община. Более 102 тысяч человек.
[Исправлено: saba, 20.10.2024 - 14:20]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6018
«Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 13:22
Цитата:
Как то Вы всё по национальностям специализируетесь, то Вам евреи не нравятся, то украинцы, зато двумя руками за борьбу Путина против украинского"нацизма".
saba:
Как то Вы всё по национальностям специализируетесь, то Вам евреи не нравятся, то украинцы, зато двумя руками за борьбу Путина против украинского"нацизма".
Re: «Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 14:52
саба
так здесь Казахстан или Украина?
вот в чем вопрос-то
так здесь Казахстан или Украина?
вот в чем вопрос-то
«Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 14:58
где лозунги на казахском? саба
Re: «Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 16:03
мне нужны доказательства, что первое фото имеет отношение к Кустанаю
Re: «Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 17:50
Цитата:
Вот вы историк Кустанайский, а цитируете википедию, и каким образом цитирование википедии за 18-ый век объясняет происхождения фото?
saba:
Плохо не знать историю родного края!
Плохо не знать историю родного края!
Вот вы историк Кустанайский, а цитируете википедию, и каким образом цитирование википедии за 18-ый век объясняет происхождения фото?
«Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 17:52
Причём фото 1975-го года, согласно подписи под ним, над деревьями многоэтажное здание видится, вот только надписи на плакатах - гложут смутные сомнения!
[Исправлено: Эл-починно, 20.10.2024 - 18:53]
[Исправлено: Эл-починно, 20.10.2024 - 18:53]
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