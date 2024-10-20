Отправлено: - 13:19

electro:

на первом фото точно Кустанай? откуда хохлома ?

[Исправлено: saba, 20.10.2024 - 14:20]

Цитата:Плохо не знать историю родного края!Первыми украинцами на казахстанской земле считаются высланные в Северный Казахстан участники подавленного в 1768 году гайдамацкого движения, известного в истории под названием «Колиивщина». Сюда же была выслана и часть запорожских казаков после ликвидации в 1775 году «Запорожской Сечи» российской императрицей Екатериной II. Эти первые массовые переселения, относящиеся ко второй половине XVIII века, имели депортационный характер[4]. Один из значительных этапов переселения украинцев пришёлся на конец XIX—начало XX веков и связан в первую очередь с открытием Сибирской железной дороги и Столыпинской аграрной реформой. Именно в этот период и был заложен фундамент украинской общины в Казахстане[4]. По результатам этих переселений украинцы составляли большинство населения северных регионов Казахстана на обширной территории Степного края, именуемый в историографии как «Серый Клин»[Это из Википедии. И по переписи 2021 года именно в Костанайской области самая многочисленная украинская община. Более 102 тысяч человек.