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≡ «Красные свадьбы», «звездины» и парады
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50313
«Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 12:46
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До победы большевиков в 1917 году церковь ведала календарем, вопросами образования, в ее компетенцию входили рождения, браки и похороны граждан государства российского. Она же регулировала нормы морали и нравственности. Идеологи советской власти подвергли тщательному анализу обряды и традиции самодержавного режима, отказались от них и принялись осваивать новые обряды, вводить новые праздники.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1495
Re: «Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 12:46
#1
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на первом фото точно Кустанай?
откуда хохлома ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6018
«Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 13:19
#2
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Цитата:
electro:
на первом фото точно Кустанай? откуда хохлома ?

Плохо не знать историю родного края!
Первыми украинцами на казахстанской земле считаются высланные в Северный Казахстан участники подавленного в 1768 году гайдамацкого движения, известного в истории под названием «Колиивщина». Сюда же была выслана и часть запорожских казаков после ликвидации в 1775 году «Запорожской Сечи» российской императрицей Екатериной II. Эти первые массовые переселения, относящиеся ко второй половине XVIII века, имели депортационный характер[4]. Один из значительных этапов переселения украинцев пришёлся на конец XIX—начало XX веков и связан в первую очередь с открытием Сибирской железной дороги и Столыпинской аграрной реформой. Именно в этот период и был заложен фундамент украинской общины в Казахстане[4]. По результатам этих переселений украинцы составляли большинство населения северных регионов Казахстана на обширной территории Степного края, именуемый в историографии как «Серый Клин»[
Это из Википедии. И по переписи 2021 года именно в Костанайской области самая многочисленная украинская община. Более 102 тысяч человек.

[Исправлено: saba, 20.10.2024 - 14:20]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6018
«Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 13:22
#3
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Цитата:
saba:

Как то Вы всё по национальностям специализируетесь, то Вам евреи не нравятся, то украинцы, зато двумя руками за борьбу Путина против украинского"нацизма".
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1495
Re: «Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 14:52
#4
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саба
так здесь Казахстан или Украина?
вот в чем вопрос-то
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1495
«Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 14:58
#5
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где лозунги на казахском? саба
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1495
Re: «Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 16:03
#6
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мне нужны доказательства, что первое фото имеет отношение к Кустанаю
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3574
Re: «Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 17:50
#7
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Цитата:
saba:
Плохо не знать историю родного края!

Вот вы историк Кустанайский, а цитируете википедию, и каким образом цитирование википедии за 18-ый век объясняет происхождения фото? 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3574
«Красные свадьбы», «звездины» и парады
Отправлено: 20.10.24 - 17:52
#8
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Причём фото 1975-го года, согласно подписи под ним, над деревьями многоэтажное здание видится, вот только надписи на плакатах - гложут смутные сомнения! :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 20.10.2024 - 18:53]
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