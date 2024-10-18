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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6015
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.10.24 - 12:35
#13126
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Цитата:
Skeptic:
Эту "формулу" западные "специалисты" придумали, судя по себе.

Так в апреле 2014 года российский учёный, военный политолог и Вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков заявлял что в случае войны «за сутки-двое, максимум за два-три дня российская армия сможет дойти до Киева»[5]. В апреле 2021 года российская пропагандистка Маргарита Симонян заявила что «в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чё ее побеждать-то, господи? Ну, Украина
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6015
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.10.24 - 12:38
#13127
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Наступавшие военнослужащие имели с собой пайки только на два или три дня, и командиры обещали им, что вся «операция» не займет больше времени. В разгромленных российских эшелонах украинцы находили парадные униформы российских солдат, готовившихся к параду победы на киевском Крещатике
Это всё из Википедии, можно конечно сомневаться, но и Сивкова и Симоньян я сам слышал, я же в отличие от многих смотрю телевизор :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42113
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.10.24 - 14:53
#13128
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Цитата:
saba:
максимум за два-три дня российская армия сможет дойти до Киева»

Украину всю за два - три дня хотели


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42113
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.10.24 - 14:58
#13129
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Погибший Пригожин, умел рубить правду матку


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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1409
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.10.24 - 22:22
#13130
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24755
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.10.24 - 22:26
#13131
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Корпорация Google профинансирует строительство серии малых ядерных реакторов для энергоснабжения дата-центров. Они должны быть построены к 2035 году, говорится в распространённом пресс-релизе, передает Радио Свобода. Строительством займётся американская компания Kairos Power. Она же будет владеть построенными мини-АЭС и управлять их работой, говорится в её сообщении. Общее число профинансированных реакторов не сообщается. Однако их общая мощность должна быть 500 мегаватт. Такую мощность должны давать от четырёх до семи перспективных мини-реактора Kairos. Это сравнимо по мощности с одним ядерным реактором на Кольской АЭС или на атомной электростанции "Прейри-Айленд" в Миннесоте.


тыц
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24755
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.10.24 - 22:27
#13132
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Через два дня после этого Amazon объявил о сделке с компанией Dominion Energy, в рамках которой планируется построить малый модульный ядерный реактор в Вирджинии, рядом с действующей АЭС. Он сможет производить дополнительно 300 мегаватт энергии для этого региона.

[Исправлено: maxsaf, 18.10.2024 - 23:29]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24755
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.10.24 - 08:41
#13133
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Кто-то уже в курсе, как там эти 36 баллов набрать за знание казахского языка, по какой шкале? ЕНТ надо задавать или в конверте? Черчесов, говорят, повторно завалил экзамен :lol:

[Исправлено: maxsaf, 19.10.2024 - 09:42]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16847
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 12:07
#13134
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Цитата:
saba:
Так в апреле 2014 года российский учёный, военный политолог и Вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков заявлял что в случае войны «за сутки-двое, максимум за два-три дня российская армия сможет дойти до Киева»[5]. В апреле 2021 года российская пропагандистка Маргарита Симонян заявила что «в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чё ее побеждать-то, господи? Ну, Украина

Ладно Симонян
Она бобров ест а бобры токсичные на эмпирические способности сильно влияют
Да и в целом Симонян-Кеосоян не тянут на аналитиков или в общем умных людей
Так говорящие головы

Но вот военный аналитик Сивков чеж так облопошился? Если в России такие военные аналитики и они свои аналитические доклады кладут президенту на стол то чтож там ниже по иерархии тогда? Вообще швах?

Аналитик должен всегда исходить из понимания слабости своей позиции и понимания сильных сторон противника
А если аналитик думает что твоя страна самая сильная то ты тупо пропагандист а не аналитик
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16847
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 12:11
#13135
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Цитата:
111:
Погибший Пригожин, умел рубить правду матку

Это же ирония судьбы

Самым ярым защитником русского мира и русских солдат оказался еврей отсидевший 10 лет за разбой. За его критику ведения бессмысленной бойни где сотнями гибли русские и с той и с другой стороны его взорвали.

Странно как его ещё русофобом не назвали
Зато этнический русский Путин это батюшка царь и защитник русского мира))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16847
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.10.24 - 12:16
#13136
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Ещё раз повторюсь

Страна которая 30 лет ставила во главу угла бабки и лёгкий заработок на халявной нефти не имея при этом ни стабильного политического режима ни аргументированной идеи не имеет права воевать.

Клептократия и плутократия у власти России всегда будет думать только о бабках и кинет всех если замоячит выгода
И в первую очередь они кинут свое население на убой
Так и произошло в 2022 году когда клептораты решили что их выгода уплывает и надо срочно вводить силовые методы
Завтра Путин и команда договорятся в Вашингтоне и закроют войну
А русских солдат погибших тысячами на полях Украины просто забудут
Как забыли солдат погибших в Чечне (где фильмы о них? Уже не снимают чето)
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