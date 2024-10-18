Отправлено: - 12:07

saba:

Так в апреле 2014 года российский учёный, военный политолог и Вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков заявлял что в случае войны «за сутки-двое, максимум за два-три дня российская армия сможет дойти до Киева»[5]. В апреле 2021 года российская пропагандистка Маргарита Симонян заявила что «в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чё ее побеждать-то, господи? Ну, Украина

Цитата:Ладно СимонянОна бобров ест а бобры токсичные на эмпирические способности сильно влияютДа и в целом Симонян-Кеосоян не тянут на аналитиков или в общем умных людейТак говорящие головыНо вот военный аналитик Сивков чеж так облопошился? Если в России такие военные аналитики и они свои аналитические доклады кладут президенту на стол то чтож там ниже по иерархии тогда? Вообще швах?Аналитик должен всегда исходить из понимания слабости своей позиции и понимания сильных сторон противникаА если аналитик думает что твоя страна самая сильная то ты тупо пропагандист а не аналитик