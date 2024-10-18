Skeptic: Эту "формулу" западные "специалисты" придумали, судя по себе.
Так в апреле 2014 года российский учёный, военный политолог и Вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков заявлял что в случае войны «за сутки-двое, максимум за два-три дня российская армия сможет дойти до Киева»[5]. В апреле 2021 года российская пропагандистка Маргарита Симонян заявила что «в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чё ее побеждать-то, господи? Ну, Украина
Наступавшие военнослужащие имели с собой пайки только на два или три дня, и командиры обещали им, что вся «операция» не займет больше времени. В разгромленных российских эшелонах украинцы находили парадные униформы российских солдат, готовившихся к параду победы на киевском Крещатике Это всё из Википедии, можно конечно сомневаться, но и Сивкова и Симоньян я сам слышал, я же в отличие от многих смотрю телевизор
Корпорация Google профинансирует строительство серии малых ядерных реакторов для энергоснабжения дата-центров. Они должны быть построены к 2035 году, говорится в распространённом пресс-релизе, передает Радио Свобода. Строительством займётся американская компания Kairos Power. Она же будет владеть построенными мини-АЭС и управлять их работой, говорится в её сообщении. Общее число профинансированных реакторов не сообщается. Однако их общая мощность должна быть 500 мегаватт. Такую мощность должны давать от четырёх до семи перспективных мини-реактора Kairos. Это сравнимо по мощности с одним ядерным реактором на Кольской АЭС или на атомной электростанции "Прейри-Айленд" в Миннесоте.
Через два дня после этого Amazon объявил о сделке с компанией Dominion Energy, в рамках которой планируется построить малый модульный ядерный реактор в Вирджинии, рядом с действующей АЭС. Он сможет производить дополнительно 300 мегаватт энергии для этого региона.
saba: Так в апреле 2014 года российский учёный, военный политолог и Вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков заявлял что в случае войны «за сутки-двое, максимум за два-три дня российская армия сможет дойти до Киева»[5]. В апреле 2021 года российская пропагандистка Маргарита Симонян заявила что «в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чё ее побеждать-то, господи? Ну, Украина
Ладно Симонян Она бобров ест а бобры токсичные на эмпирические способности сильно влияют Да и в целом Симонян-Кеосоян не тянут на аналитиков или в общем умных людей Так говорящие головы
Но вот военный аналитик Сивков чеж так облопошился? Если в России такие военные аналитики и они свои аналитические доклады кладут президенту на стол то чтож там ниже по иерархии тогда? Вообще швах?
Аналитик должен всегда исходить из понимания слабости своей позиции и понимания сильных сторон противника А если аналитик думает что твоя страна самая сильная то ты тупо пропагандист а не аналитик
Самым ярым защитником русского мира и русских солдат оказался еврей отсидевший 10 лет за разбой. За его критику ведения бессмысленной бойни где сотнями гибли русские и с той и с другой стороны его взорвали.
Странно как его ещё русофобом не назвали Зато этнический русский Путин это батюшка царь и защитник русского мира))
Страна которая 30 лет ставила во главу угла бабки и лёгкий заработок на халявной нефти не имея при этом ни стабильного политического режима ни аргументированной идеи не имеет права воевать.
Клептократия и плутократия у власти России всегда будет думать только о бабках и кинет всех если замоячит выгода И в первую очередь они кинут свое население на убой Так и произошло в 2022 году когда клептораты решили что их выгода уплывает и надо срочно вводить силовые методы Завтра Путин и команда договорятся в Вашингтоне и закроют войну А русских солдат погибших тысячами на полях Украины просто забудут Как забыли солдат погибших в Чечне (где фильмы о них? Уже не снимают чето)
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