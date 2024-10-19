Защитить хозяина от работника - Вопрос об этом требует срочного решения, считают предприниматели
Отправлено: 19.10.24 - 15:16
Конкретно, когда речь идет о магазинах. Еще конкретнее, когда эти торговые точки отпускают алкоголь. Вопрос о разграничении ответственности между предпринимателем, которому принадлежит магазин, и нанятым продавцом стал одним из самых актуальных для этой сферы бизнеса. Подтверждение тому - многочисленные судебные процессы по всей стране и даже принятое по их поводу постановление Верховного суда РК. Читать новость
Полицейским нужны показатели по всем статьям КоАП, и в том числе и по 200 статье, особенно в конце кварталов: - иначе их начальство даст ему оценку - НЕ РАБОТАЕШЬ.
Если нет протоколов по админ.нарушениям: - НЕТ показателей- НЕТ работы, верней её ВИДИМОСТИ. Тут и пресловутые и бестолковые - СТО МЕТРОВКИ, подставы с возрастом, подставы по времени, подставы по продаже "самопала". Нанимают в деревнях: - бывших интелегентных людей; дам с низкой социальной позицией - дают меченные или переписанные купюры ровно на одну бутылку, камеру на изготовку и их вперёд, а сами в кусты снимать, и потом после покупки- врываться в магазин и пугать продавщицу: - или протокол или денежная "компенсация".
Все знают что этот запрет не какого отношение к здоровью не имеет. Кто хочет, тот найдёт. Да и ваще пусть пьют по ночам, кому какое дело. Власти только хуже делают. Развилось частное самоговарево. По сути че плохого если продавали бы алкоголь круглосуточно. На азс, магазинах. Это наоборот и есть цивилизация, захотелось ночью винца пошёл на азс, купил.
- В 12 дня человек уже на работе, он не может ничего купить, а в 9 вечера при сегодняшнем темпе жизни он может быть еще на работе, - аргументировал представитель карагандинских предпринимателей Владимир БЫКОВ. - Поэтому люди вынужденно ищут спиртное в неурочное время.
- В 12 дня человек уже на работе, он не может ничего купить, а в 9 вечера при сегодняшнем темпе жизни он может быть еще на работе, - аргументировал представитель карагандинских предпринимателей Владимир БЫКОВ
Боже мой ,что он несёт этот представитель предпринимателей,ну просто,умиляет эта забота о простом трудяге который трудиться от рассвета до заката,ну конечно же надо изменить закон ,что бы человек наконец то купил спиртного набухался и не вышел на работу,а с утра пораньше уже стоял возле дверей магаза неся все свои кровные вот такому барыге.Стыдно тов.Быков.
Бредовые конечно запреты. Кому надо, всегда найдёт. В Германии тоже запрет на продажу алкоголя после 22.00. Ну и что? Заказал доставку, сходил в кабак, вобщем варианты при желании всегда есть - да чуть дороже, но возможность приобретения спиртного это не отменяет - то есть бред полный. А уж кому реально надо, то в двенадцать часов дня - рабочий перерыв, всегда минутка найдётся в магазин сбегать. Далёк от реальности товарищ Быков!
Добринцофф: В Германии зачем,у вас там после 6 -7 вечера на улицах никого нет.
C чего вы взяли? В деревнях может быть. А в городе жизнь полным ходом идём, особенно в выходные, до пяти утра народ гуляет. Я раз в отпуск в аэропорт на метро поехал, около пяти утра было. Сел у себя тихонько, а чем ближе к центру, тем полнее народу. Да ещё все весёлые под градусом. Дискотеки, шоу, бары. Доехал до аэропорта нормально. Но предпочитаю всё же на такси теперь больше А так если сам дома сидишь в семь вечера, то да и улицы пустые.
ПС - Хотя справедливости ради должен добавить, до короны вечерне-ночная жизнь города всё же активнее проходила. Не все заведения "выжили".
сама буду участницей контрольного закупа спиртных напитков! Не надо спаивать народ Что же вы закрываете глаза на продажу чистейшего 96 град.спирта для иньекции в аптеках круглые сутки, в барах и кафе, кроме того ядовитого суррогата под этикеткой виноградная лоза или райхан, у курьеров по доставке еды, у самогонщиков. Будьте объективны
Как раз сейчас идет судебный процесс по факту несанкционированной продажи спиртного в магазине «Жагат». И уже традиционно защита ставит вопрос о том, насколько законно полицией были добыты и закреплены доказательства по делу.
Ой ой ой Я бы понял если бы какой-нибудь сельский магазин возмущался котрый водку продал мужикам в пять минут десятого вечера А тут магазин который стал уже нарицательным в теме продажи алкашки в неурочное время В 3 ночи можно подъехать и взять всё что угодно и они ещё предложения какие-то вносят?))
Цитата:
нас совсем не редкость, когда продавцы умудряются через магазин свое спиртное продавать или когда нарушают закон, несмотря на все инструкции, - сказала Марина Бошель,
А ещё не редкость когда жена или мама или сестра владельца магазина числится в магазине продавцом и спокойно толкает алкашку)) Ее значит наказать а владелец типа не причем? Удобно устроились)) Цитата:
Vit: Да и ваще пусть пьют по ночам, кому какое дело.
Пьют потом дерутся убивают и режут Зачем нам это? Не успел до 9 вечера закупится нехер бегать за добавкой Пей пиво его до 11 продают)) Цитата:
Добринцофф: трудяге который трудиться от рассвета до заката,ну конечно же надо изменить закон ,что бы человек наконец то купил спиртного набухался и не вышел на работу,а с утра пораньше уже стоял возле дверей магаза неся все свои кровные вот такому барыге.Стыдно тов.Быков.
Вспомнил сразу монолог Евдокимова)
Мужики косят,косят, пашут пашут летовки бросили идут в сельмаг а там шыш Городские уже приехали и всё скупили)))
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