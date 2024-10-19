НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вмонтировали в тротуар - Необычное решение при реконструкции ул. Горняков вызвало недоумение в Рудном
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50312
Вмонтировали в тротуар - Необычное решение при реконструкции ул. Горняков вызвало недоумение в Рудном
Отправлено: 19.10.24 - 15:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Речь об участке ул. Горняков в границах Топоркова-Дзержинского, реконструкция которого идет с начала сентября. Сначала под снос пошли больше 50 деревьев: как сообщили в ОЖКХ Рудного, это все в рамках проекта. А теперь оказалось, что опоры освещения «растут» прямо из новых тротуаров.
Читать новость

A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6575
Re: Вмонтировали в тротуар - Необычное решение при реконструкции...
Отправлено: 19.10.24 - 15:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, пешеходную зону нельзя было передвинуть поближе к домам на 50-60 см ???
Профайл
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
414
Re: Вмонтировали в тротуар - Необычное решение при реконструкции...
Отправлено: 19.10.24 - 16:04
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Там как раз теплосети. Хотя раньше над ними и был тротуар.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2086
Re: Вмонтировали в тротуар - Необычное решение при реконструкции...
Отправлено: 19.10.24 - 17:48
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вмонтировали в тротуар - Необычное решение при реконструкции ул. Горняков вызвало недоумение в Рудном

Источник:


так и у нас в КЖБИ такая же история по Волынова..посередине тротуара вмонтировали опоры освещения !
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6575
Вмонтировали в тротуар - Необычное решение при реконструкции ул. Горняков вызвало недоумение в Рудном
Отправлено: 19.10.24 - 19:04
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
Там как раз теплосети.


Какая разница: - в любом случае при будущей аварии теплосетей, разворотят и этот тротуар.
А, так и неэстетично и фонари торчат и брызги и грязь от проезжающих авто.
Как то не по уму сделано.

[Исправлено: ACROS, 19.10.2024 - 20:24]
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1744
Вмонтировали в тротуар - Необычное решение при реконструкции ул. Горняков вызвало недоумение в Рудном
Отправлено: 19.10.24 - 19:13
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Они над трубами деревья посадят. Чтобы потом было что выкорчёвывать...
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
937
Re: Вмонтировали в тротуар - Необычное решение при реконструкции...
Отправлено: 19.10.24 - 19:21
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное что асфальт на тротуаре есть. Плитка кривая не очень, у нас она везде
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1612
Re: Вмонтировали в тротуар - Необычное решение при реконструкции...
Отправлено: 20.10.24 - 01:55
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.......рукожопство сново вылезло.....

....дай дураку стеклянный он его розобьёт так и этим сторителям из«Костанай жолдары» я всё прекрасно понимаю проекты сметы меты но ум должен быть или как в мультфиме работники балды дорва месим а тесто рубим....
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1612
Re: Вмонтировали в тротуар - Необычное решение при реконструкции...
Отправлено: 20.10.24 - 02:01
#8
Комментарий удален модератором.
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
158
Re: Вмонтировали в тротуар - Необычное решение при реконструкции...
Отправлено: 20.10.24 - 07:30
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И совсем не удивили. У нас по Гашека много лет стояли бетонные столбы посередине тротуара, ещё после реконструкции канализационной сети. Даже сразу после проведения работ звонила в отдел строительства технадзору но так и осталось. И только в прошлом году когда меняли на металлические убрали с тротуара и то благодаря старшей по дому , а то хотели и металлические поставить посередине
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 105, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 104
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS