Отправлено: - 12:19

Дантист:

про вступление в БРИКС референдум не организовали?

Цитата:По поводу референдума или референдумов: - Швейцария по каждому вопросу важного или даже неважного для страны, проводит референдум и почти без значительных финансовых затрат - это у них доведено почти до автоматизма и воспринимается как - данность.У нас, то есть у казахских чиновников как только или референдум или выборы - это большие деньги и большое ВОРОВСТВО. Воруют на всём, даже на дешёвых китайских авторучках.В связи с этим мне лично думается что - электронное голосование при помощи или биометрии или ЭЦП, сидя или лёжа дома на диване - самый ДЕШЁВЫЙ и самый ПРАВДИВЫЙ акт ВОЛЕИЗЛИЯНИЯ электората по тому или иному голосованию.При этом: - экономятся СУМАШЕДШИЕ деньги на содержание участковых и прочих избиркомов; на зарплату членов избиркома; на концтовары; на изготовление и печать самих бланов для голосования; на их логистику; на автотранспорт; на работниках МВД; на аренду и содержание здании и помещении для голосовании;И при этом НИКТО и НИЧТО не проголосует за тебя; и явка голосующих будет почти 100%.;Ну и самое главное: - согласиться ли на это сам ТОКАЕВ ??Тогда ведь у него не будет МАНЁВРА для МАНИПУЛЯЦИИ итогами выборов в ту или иную сторону ???