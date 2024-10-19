И в то же время выясняется, что городской бюджет тратит по 60 000 тенге на установку и содержание баннеров, на которые основная часть населения не обращает внимания. И вообще, оказывается, список дополнительных трат у власти засекречен. Читать новость
Нормальная арка,высота небольшая,а если внимательно посмотреть на конструкцию,то видно ,что кирпич держится на металлической основе и при всём желании не упадёт на голову. Кстати пенсы которые переживают за сохранность свой головы,вместо того что бы сидеть на лавочках и писать кляузы в газету, могли бы и сами собраться,да подремонтировать эту арку.
Добринцофф: могли бы и сами собраться,да подремонтировать эту арку.
При условии: - что местные предприниматели закупили бы им - цемент, кирпичи и прочий стройматериал и после этого устроили фуршет. Мой последний директор совхоза, ВСЕГДА после важных событии( посев, уборка, зябь, сенокос, субботник и пр) устраивал для главных специалистов и управляющих- шашлыки, сабантуи и ВСЕХ почти заставлял пить до УСРАЧКИ и приговаривал при этом: - "...ничто так не сближает коллектив как коллективная пьянка и ночь с моей секретаршей...."
Дантист: про вступление в БРИКС референдум не организовали?
По поводу референдума или референдумов: - Швейцария по каждому вопросу важного или даже неважного для страны, проводит референдум и почти без значительных финансовых затрат - это у них доведено почти до автоматизма и воспринимается как - данность. У нас, то есть у казахских чиновников как только или референдум или выборы - это большие деньги и большое ВОРОВСТВО. Воруют на всём, даже на дешёвых китайских авторучках.
В связи с этим мне лично думается что - электронное голосование при помощи или биометрии или ЭЦП, сидя или лёжа дома на диване - самый ДЕШЁВЫЙ и самый ПРАВДИВЫЙ акт ВОЛЕИЗЛИЯНИЯ электората по тому или иному голосованию. При этом: - экономятся СУМАШЕДШИЕ деньги на содержание участковых и прочих избиркомов; на зарплату членов избиркома; на концтовары; на изготовление и печать самих бланов для голосования; на их логистику; на автотранспорт; на работниках МВД; на аренду и содержание здании и помещении для голосовании; И при этом НИКТО и НИЧТО не проголосует за тебя; и явка голосующих будет почти 100%.; Ну и самое главное: - согласиться ли на это сам ТОКАЕВ ?? Тогда ведь у него не будет МАНЁВРА для МАНИПУЛЯЦИИ итогами выборов в ту или иную сторону ???
Добринцофф: Кстати пенсы которые переживают за сохранность свой головы,вместо того что бы сидеть на лавочках и писать кляузы в газету, могли бы и сами собраться,да подремонтировать эту арку.
......так если ты предлагаешь пенсам арку подремонтировать,так пущай пойдут и акимат да там подруководят....а вообще идея очень мягко скажу плохая,каждый должен заниматься своим делом эта арка должна быть в надлежаще безопасном состоянии и не будет таких статей.......
ACROS: Мой последний директор совхоза, ВСЕГДА после важных событии( посев, уборка, зябь, сенокос, субботник и пр) устраивал для главных специалистов и управляющих- шашлыки, сабантуи и ВСЕХ почти заставлял пить до УСРАЧКИ и приговаривал при этом: - "...ничто так не сближает коллектив как коллективная пьянка и ночь с моей секретаршей...."
......сколько лет нахожусь работая в Европе последние года в Германии фермеры баура не устраивают сабантуев пьянок с секретаршами и сельское хозяйство на пока на высоте.......правда и получают они немалые дотации .....льготы на удобрения топливо..
родом из Шанхая2022: правда и получают они немалые дотации .....льготы на удобрения топливо..
У нас тоже есть субсидии, правда на бумаге: - кто получит, кто не получит- денег как всегда нет в бюджете:-кто успел оформить правильно тот и получит, правда ждём по 2-3 года. За это время они ОБЕСЦЕНИВАЮТСЯ.
Цитата:
родом из Шанхая2022: сельское хозяйство на пока на высоте
Профессия БАУРА - там в почёте. Высокий уровень автоматизации, химизации- когда нибудь и мы до этого дойдём. Про урожайность не говорю, земли по бонитету и тут и там - другие. Наши некоторые земляки с деревни работают у бауров на тракторах и подсобниками, некоторые уже в доверии у них и имеют не зарплату, а процент от прибыли по итогам года.
ACROS: Наши некоторые земляки с деревни работают у бауров на тракторах и подсобниками, некоторые уже в доверии у них и имеют не зарплату, а процент от прибыли по итогам года.
.....впервые слышу о проценте от прибыли,где именно я живу баура мелкие картофель,рапс,пшеница,курятник,крс,свиноводство и то площади небольшие так как местность вблизи гор,в сторону Бельгии и Голландии земля равнистая и посевных площадей там больше большой процент посевных сахарной свеклы. А в бывшем ГДР насколько я наслышен у них развиты коммуны да посевные площади огромные....
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