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≡ Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50312
Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
Отправлено: 19.10.24 - 09:23
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И в то же время выясняется, что городской бюджет тратит по 60 000 тенге на установку и содержание баннеров, на которые основная часть населения не обращает внимания. И вообще, оказывается, список дополнительных трат у власти засекречен.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1291
Re: Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
Отправлено: 19.10.24 - 09:23
#1
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А почему про вступление в БРИКС референдум не организовали? Времени не дали? Пришлось внаглую спрыгивать.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3452
Re: Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
Отправлено: 19.10.24 - 10:22
#2
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10103
Re: Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
Отправлено: 19.10.24 - 10:51
#3
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Цитата:
На жалобу жителей Костаная по поводу арки, под которой невозможно ходить - того и гляди получишь кирпичом по голове

Источник:

Нормальная арка,высота небольшая,а если внимательно посмотреть на конструкцию,то видно ,что кирпич держится на металлической основе и при всём желании не упадёт на голову.
Кстати пенсы которые переживают за сохранность свой головы,вместо того что бы сидеть на лавочках и писать кляузы в газету, могли бы и сами собраться,да подремонтировать эту арку.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6575
Re: Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
Отправлено: 19.10.24 - 11:50
#4
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Цитата:
Добринцофф:
могли бы и сами собраться,да подремонтировать эту арку.


При условии: - что местные предприниматели закупили бы им - цемент, кирпичи и прочий стройматериал и после этого устроили фуршет.
Мой последний директор совхоза, ВСЕГДА после важных событии( посев, уборка, зябь, сенокос, субботник и пр) устраивал для главных специалистов и управляющих- шашлыки, сабантуи и ВСЕХ почти заставлял пить до УСРАЧКИ и приговаривал при этом: - "...ничто так не сближает коллектив как коллективная пьянка и ночь с моей секретаршей...."
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6575
Re: Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
Отправлено: 19.10.24 - 12:19
#5
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Цитата:
Дантист:
про вступление в БРИКС референдум не организовали?


По поводу референдума или референдумов: - Швейцария по каждому вопросу важного или даже неважного для страны, проводит референдум и почти без значительных финансовых затрат - это у них доведено почти до автоматизма и воспринимается как - данность.
У нас, то есть у казахских чиновников как только или референдум или выборы - это большие деньги и большое ВОРОВСТВО. Воруют на всём, даже на дешёвых китайских авторучках.

В связи с этим мне лично думается что - электронное голосование при помощи или биометрии или ЭЦП, сидя или лёжа дома на диване - самый ДЕШЁВЫЙ и самый ПРАВДИВЫЙ акт ВОЛЕИЗЛИЯНИЯ электората по тому или иному голосованию.
При этом: - экономятся СУМАШЕДШИЕ деньги на содержание участковых и прочих избиркомов; на зарплату членов избиркома; на концтовары; на изготовление и печать самих бланов для голосования; на их логистику; на автотранспорт; на работниках МВД; на аренду и содержание здании и помещении для голосовании;
И при этом НИКТО и НИЧТО не проголосует за тебя; и явка голосующих будет почти 100%.;
Ну и самое главное: - согласиться ли на это сам ТОКАЕВ ??
Тогда ведь у него не будет МАНЁВРА для МАНИПУЛЯЦИИ итогами выборов в ту или иную сторону ???
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1612
Re: Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
Отправлено: 19.10.24 - 14:06
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Кстати пенсы которые переживают за сохранность свой головы,вместо того что бы сидеть на лавочках и писать кляузы в газету, могли бы и сами собраться,да подремонтировать эту арку.

......так если ты предлагаешь пенсам арку подремонтировать,так пущай пойдут и акимат да там подруководят....а вообще идея очень мягко скажу плохая,каждый должен заниматься своим делом эта арка должна быть в надлежаще безопасном состоянии и не будет таких статей.......
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1612
Re: Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
Отправлено: 19.10.24 - 14:13
#7
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Цитата:
ACROS:
Мой последний директор совхоза, ВСЕГДА после важных событии( посев, уборка, зябь, сенокос, субботник и пр) устраивал для главных специалистов и управляющих- шашлыки, сабантуи и ВСЕХ почти заставлял пить до УСРАЧКИ и приговаривал при этом: - "...ничто так не сближает коллектив как коллективная пьянка и ночь с моей секретаршей...."


......сколько лет нахожусь работая в Европе последние года в Германии фермеры баура не устраивают сабантуев пьянок с секретаршами и сельское хозяйство на пока на высоте.......правда и получают они немалые дотации .....льготы на удобрения топливо..
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6575
Re: Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
Отправлено: 19.10.24 - 14:57
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
фермеры баура не устраивают сабантуев пьянок с секретаршами


".....скучно живёте, господа, скучно...." О.Янковский из к/ф "Мой ласковый, нежный зверь".

Цитата:
родом из Шанхая2022:
правда и получают они немалые дотации .....льготы на удобрения топливо..


У нас тоже есть субсидии, правда на бумаге: - кто получит, кто не получит- денег как всегда нет в бюджете:-кто успел оформить правильно тот и получит, правда ждём по 2-3 года. За это время они ОБЕСЦЕНИВАЮТСЯ.


Цитата:
родом из Шанхая2022:
сельское хозяйство на пока на высоте


Профессия БАУРА - там в почёте.
Высокий уровень автоматизации, химизации- когда нибудь и мы до этого дойдём. Про урожайность не говорю, земли по бонитету и тут и там - другие.
Наши некоторые земляки с деревни работают у бауров на тракторах и подсобниками, некоторые уже в доверии у них и имеют не зарплату, а процент от прибыли по итогам года.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11403
Re: Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
Отправлено: 19.10.24 - 17:22
#9
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Цитата:
ACROS:
".....скучно живёте, господа, скучно...." О.Янковский из к/ф "Мой ласковый, нежный зверь".

---Из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» ;-) :lol:
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6575
Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
Отправлено: 19.10.24 - 19:08
#10
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Цитата:
Гога:
«Тот самый Мюнхгаузен»


Верно...Акело снова промахнулся ...Стареем.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1612
Re: Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
Отправлено: 20.10.24 - 01:42
#11
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Цитата:
ACROS:
Наши некоторые земляки с деревни работают у бауров на тракторах и подсобниками, некоторые уже в доверии у них и имеют не зарплату, а процент от прибыли по итогам года.


.....впервые слышу о проценте от прибыли,где именно я живу баура мелкие картофель,рапс,пшеница,курятник,крс,свиноводство и то площади небольшие так как местность вблизи гор,в сторону Бельгии и Голландии земля равнистая и посевных площадей там больше большой процент посевных сахарной свеклы. А в бывшем ГДР насколько я наслышен у них развиты коммуны да посевные площади огромные....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1612
Re: Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
Отправлено: 20.10.24 - 01:45
#12
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Цитата:
ACROS:
Профессия БАУРА - там в почёте

.....в почете то в почёте а пашут днями и ночами работяг нанимают мало практически делают всё сами,прсмотришь на них упаханные что мужики,что бабы.
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