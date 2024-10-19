Отправлено: - 20:45

Добринцофф:

В Германии зачем,у вас там после 6 -7 вечера на улицах никого нет.

[Исправлено: Эл-починно, 19.10.2024 - 22:18]

Цитата:C чего вы взяли? В деревнях может быть. А в городе жизнь полным ходом идём, особенно в выходные, до пяти утра народ гуляет.Я раз в отпуск в аэропорт на метро поехал, около пяти утра было. Сел у себя тихонько, а чем ближе к центру, тем полнее народу. Да ещё все весёлые под градусом. Дискотеки, шоу, бары. Доехал до аэропорта нормально. Но предпочитаю всё же на такси теперь большеА так если сам дома сидишь в семь вечера, то да и улицы пустые.ПС - Хотя справедливости ради должен добавить, до короны вечерне-ночная жизнь города всё же активнее проходила. Не все заведения "выжили".