Отправлено: - 20:27

abaika95:

Бывает только у России У нормальных стран либо торговля либо вражда

abaika95:

Но при этом США нигде не разу не кричали что Россия лучший друг США и гимн России не стояли не пели в парламенте Это только Россия

Цитата:Опять брехня. Пример тому США и Китай. Люто враждуют, но торговый оборот просто нереально огромный.Цитата:И о чем это говорит? О том, что Россия хочет и готова дружить со штатами, но США не хочет и никогда не хотели.