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«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50311
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 18.10.24 - 15:01
17 октября это ведомство ввело временные ограничения на ввоз в Россию из РК продукции растениеводства, в том числе пшеницы, льна, чечевицы. Причина — необеспечение фитосанитарной безопасности этих товаров. В Казахстане считают такие действия необоснованными.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2086
Re: «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» -...
Отправлено: 19.10.24 - 17:21
Цитата:
Как говориться Не хотите хлеба с маслом - сосите .... с горчицей!!!
Китай готов выкупить урожай 2024 года..и уже поставки пшеницы в Китай начались...
17 октября это ведомство ввело временные ограничения на ввоз в Россию из РК продукции растениеводства, в том числе пшеницы,
Источник:
Источник:
Как говориться Не хотите хлеба с маслом - сосите .... с горчицей!!!
Китай готов выкупить урожай 2024 года..и уже поставки пшеницы в Китай начались...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2086
Re: «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» -...
Отправлено: 19.10.24 - 17:43
Свою продукцию надо перерабатывать самим! Привыкли продавать пшеницу картофель и другую сельхозпродукцию без конечной переработки..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2086
Re: «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» -...
Отправлено: 19.10.24 - 17:45
Найти зеркальный ответ очень просто..перестаньте поставлять к примеру уран..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11403
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 18:07
Цитата:
Подъем вагона-хоппера для выгрузки на грузовое судно. Подъемные работы в порту. Новороссийск, Россия - 10 октября 2017 г.: Вагон-хоппер для выгрузки на грузовое судно.
[Исправлено: Гога, 19.10.2024 - 16:12]
simkst:
Зерно из вагонов сразу в трюм - это как?
Зерно из вагонов сразу в трюм - это как?
Подъем вагона-хоппера для выгрузки на грузовое судно. Подъемные работы в порту. Новороссийск, Россия - 10 октября 2017 г.: Вагон-хоппер для выгрузки на грузовое судно.
[Исправлено: Гога, 19.10.2024 - 16:12]
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 18:31
Цитата:
Какой бред, все ваши три комментария. Цитата:
А объяснит сможете, почему так? может тогда и поймёте...Цитата:
Ну да, и что тогда. Сразу все стелиться перед Казахстаном начнут? Ха- ха 2 раза
Уровень детского сада.
Просто уточнил. В дискуссию вступать не собираюсь.
ПолиграфЪ Боярышников:
Какой бред, все ваши три комментария. Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Свою продукцию надо перерабатывать самим!
Свою продукцию надо перерабатывать самим!
А объяснит сможете, почему так? может тогда и поймёте...Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Найти зеркальный ответ очень просто..перестаньте поставлять к примеру уран..
Найти зеркальный ответ очень просто..перестаньте поставлять к примеру уран..
Ну да, и что тогда. Сразу все стелиться перед Казахстаном начнут? Ха- ха 2 раза
Уровень детского сада.
Просто уточнил. В дискуссию вступать не собираюсь.
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 18:33
И да ещё, так размышления, почему Казахстан не владеет даже 30% своих ресурсов? И как это с технологиями и промышленностью (полностью отсутствуют) связано?
[Исправлено: Эл-починно, 19.10.2024 - 19:34]
[Исправлено: Эл-починно, 19.10.2024 - 19:34]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6575
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 19:16
Цитата:
Как почему ?? Потому что предыдущее руководство государством так составили контракты на добычу недр.
И кто за этими фирмами стоит НИКТО не знает, кроме тех ТЕХ кому положено знать. Может и наши казахи и стоят.
Поэтому и требуют некоторые раскрыть СРП, но власти почему то этого не хотят.
И почему 30% - откуда вы такие цифры взяли ??
Эл-починно:
почему Казахстан не владеет даже 30% своих ресурсов?
почему Казахстан не владеет даже 30% своих ресурсов?
Как почему ?? Потому что предыдущее руководство государством так составили контракты на добычу недр.
И кто за этими фирмами стоит НИКТО не знает, кроме тех ТЕХ кому положено знать. Может и наши казахи и стоят.
Поэтому и требуют некоторые раскрыть СРП, но власти почему то этого не хотят.
И почему 30% - откуда вы такие цифры взяли ??
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 19:28
Цитата:
Потому что приводил как то ссылку(не в данной теме) на то, что Казахстан владеет 26% Нефте-газо ресурсов, потом Россия 4-5%, остальное западные фирмы. Даже газ добывать, страна практически не в состоянии самостоятельно. Отсюда и попытки регулирования цен внутри рынка. Что б не компенсировать прибылью, с продаж сырья. Но сейчас искать не охота.
так на скорую руку, кое что нашёл.
[Исправлено: Эл-починно, 19.10.2024 - 20:32]
ACROS:
И почему 30% - откуда вы такие цифры взяли ??
И почему 30% - откуда вы такие цифры взяли ??
Потому что приводил как то ссылку(не в данной теме) на то, что Казахстан владеет 26% Нефте-газо ресурсов, потом Россия 4-5%, остальное западные фирмы. Даже газ добывать, страна практически не в состоянии самостоятельно. Отсюда и попытки регулирования цен внутри рынка. Что б не компенсировать прибылью, с продаж сырья. Но сейчас искать не охота.
[Исправлено: Эл-починно, 19.10.2024 - 20:32]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10103
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 19:46
Цитата:
От 17 октября ,где чёрным по белому написано.
Россельхознадзор с 17 октября 2024 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию из Казахстана томатов, перцев, сертифицированных Республикой, семян подсолнечника для посева происхождением третьих стран, свежих дынь происхождением Казахстан, пшеницы, семян льна и чечевицы.При этом допускается транзит пшеницы
abaika95:
Это от 17 октября расширенный документ на чечевицу и томаты всякие
Это от 17 октября расширенный документ на чечевицу и томаты всякие
От 17 октября ,где чёрным по белому написано.
Россельхознадзор с 17 октября 2024 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию из Казахстана томатов, перцев, сертифицированных Республикой, семян подсолнечника для посева происхождением третьих стран, свежих дынь происхождением Казахстан, пшеницы, семян льна и чечевицы.При этом допускается транзит пшеницы
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 20:27
Цитата:
Опять брехня. Пример тому США и Китай. Люто враждуют, но торговый оборот просто нереально огромный.
Цитата:
И о чем это говорит? О том, что Россия хочет и готова дружить со штатами, но США не хочет и никогда не хотели.
abaika95:
Бывает только у России У нормальных стран либо торговля либо вражда
Бывает только у России У нормальных стран либо торговля либо вражда
Опять брехня. Пример тому США и Китай. Люто враждуют, но торговый оборот просто нереально огромный.
Цитата:
abaika95:
Но при этом США нигде не разу не кричали что Россия лучший друг США и гимн России не стояли не пели в парламенте Это только Россия
Но при этом США нигде не разу не кричали что Россия лучший друг США и гимн России не стояли не пели в парламенте Это только Россия
И о чем это говорит? О том, что Россия хочет и готова дружить со штатами, но США не хочет и никогда не хотели.
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 20:30
Цитата:
О, Абайка обратно в СССР просится
abaika95:
Пусть выгоняет нас из еаэс тогда Раз мы такие плохие И из ОДКБ выйдем Есть другие союзы в мире))
Пусть выгоняет нас из еаэс тогда Раз мы такие плохие И из ОДКБ выйдем Есть другие союзы в мире))
О, Абайка обратно в СССР просится
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 20:32
Цитата:
А я всё ещё жду от тебя пример нехитрозадой страны
abaika95:
Нет США тоже хитрозадые
Нет США тоже хитрозадые
А я всё ещё жду от тебя пример нехитрозадой страны
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