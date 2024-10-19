Отправлено: - 15:22

Речь об участке ул. Горняков в границах Топоркова-Дзержинского, реконструкция которого идет с начала сентября. Сначала под снос пошли больше 50 деревьев: как сообщили в ОЖКХ Рудного, это все в рамках проекта. А теперь оказалось, что опоры освещения «растут» прямо из новых тротуаров.