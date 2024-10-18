Отправлено: - 18:31

ПолиграфЪ Боярышников:



ПолиграфЪ Боярышников:

Свою продукцию надо перерабатывать самим!

ПолиграфЪ Боярышников:

Найти зеркальный ответ очень просто..перестаньте поставлять к примеру уран..

Цитата:Какой бред, все ваши три комментария. Цитата:А объяснит сможете, почему так? может тогда и поймёте...Цитата:Ну да, и что тогда. Сразу все стелиться перед Казахстаном начнут? Ха- ха 2 разаУровень детского сада.Просто уточнил. В дискуссию вступать не собираюсь.