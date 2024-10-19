Re: Защитить хозяина от работника - Вопрос об этом требует...

Отправлено: - 15:16

Полицейским нужны показатели по всем статьям КоАП, и в том числе и по 200 статье, особенно в конце кварталов: - иначе их начальство даст ему оценку - НЕ РАБОТАЕШЬ.



Если нет протоколов по админ.нарушениям: - НЕТ показателей- НЕТ работы, верней её ВИДИМОСТИ.

Тут и пресловутые и бестолковые - СТО МЕТРОВКИ, подставы с возрастом, подставы по времени, подставы по продаже "самопала".

Нанимают в деревнях: - бывших интелегентных людей; дам с низкой социальной позицией - дают меченные или переписанные купюры ровно на одну бутылку, камеру на изготовку и их вперёд, а сами в кусты снимать, и потом после покупки- врываться в магазин и пугать продавщицу: - или протокол или денежная "компенсация".