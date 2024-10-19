НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Защитить хозяина от работника - Вопрос об этом требует срочного решения, считают предприниматели
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50311
Защитить хозяина от работника - Вопрос об этом требует срочного решения, считают предприниматели
Отправлено: 19.10.24 - 15:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкретно, когда речь идет о магазинах. Еще конкретнее, когда эти торговые точки отпускают алкоголь. Вопрос о разграничении ответственности между предпринимателем, которому принадлежит магазин, и нанятым продавцом стал одним из самых актуальных для этой сферы бизнеса. Подтверждение тому - многочисленные судебные процессы по всей стране и даже принятое по их поводу постановление Верховного суда РК.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6572
Re: Защитить хозяина от работника - Вопрос об этом требует...
Отправлено: 19.10.24 - 15:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейским нужны показатели по всем статьям КоАП, и в том числе и по 200 статье, особенно в конце кварталов: - иначе их начальство даст ему оценку - НЕ РАБОТАЕШЬ.

Если нет протоколов по админ.нарушениям: - НЕТ показателей- НЕТ работы, верней её ВИДИМОСТИ.
Тут и пресловутые и бестолковые - СТО МЕТРОВКИ, подставы с возрастом, подставы по времени, подставы по продаже "самопала".
Нанимают в деревнях: - бывших интелегентных людей; дам с низкой социальной позицией - дают меченные или переписанные купюры ровно на одну бутылку, камеру на изготовку и их вперёд, а сами в кусты снимать, и потом после покупки- врываться в магазин и пугать продавщицу: - или протокол или денежная "компенсация".
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15459
Re: Защитить хозяина от работника - Вопрос об этом требует...
Отправлено: 19.10.24 - 15:51
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Все знают что этот запрет не какого отношение к здоровью не имеет. Кто хочет, тот найдёт. Да и ваще пусть пьют по ночам, кому какое дело.
Власти только хуже делают. Развилось частное самоговарево.
По сути че плохого если продавали бы алкоголь круглосуточно. На азс, магазинах. Это наоборот и есть цивилизация, захотелось ночью винца пошёл на азс, купил.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2086
Re: Защитить хозяина от работника - Вопрос об этом требует...
Отправлено: 19.10.24 - 17:56
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- В 12 дня человек уже на работе, он не может ничего купить, а в 9 вечера при сегодняшнем темпе жизни он может быть еще на работе, - аргументировал представитель карагандинских предпринимателей Владимир БЫКОВ. - Поэтому люди вынужденно ищут спиртное в неурочное время.

Источник:


Барыг надо наказывать нещадно! В первую очередь лишать лицензии на торговлю спиртным! Если надо сама буду участницей контрольного закупа спиртных напитков! Не надо спаивать народ
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 93, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 93
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS