«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 18.10.24 - 15:01
17 октября это ведомство ввело временные ограничения на ввоз в Россию из РК продукции растениеводства, в том числе пшеницы, льна, чечевицы. Причина — необеспечение фитосанитарной безопасности этих товаров. В Казахстане считают такие действия необоснованными. Читать новость
Наверное, если было бы НЕСЛОЖНО, то каждый второй мой коллега работал бы с заграницей.: - я сам не делал не могу сказать что и как- я бабки отдал и делали другие которые знают ходы и выходы и подходы к "нужным" людям и которые в "теме".
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abaika95:
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Добринцофф:
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saba:
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maxsaf:
Вопрос ведь не в ЗАГРАДмерах, которая выставляет КАЖДАЯ страна, что бы ЗАЩИТИТЬ прежде всего СВОЙ рынок, СВОИХ предпринимателей, СВОИ товары и изделия. Например, посмотрите на тот же "единый" Евросоюз - как рьяно защищают именно своих фермеров -Венгрия, Польша, Чехия- хотя вроде правила для едины всех европейцев. Вопрос в тех ПЕРСОНАХ которые ВЗЯЛИСЬ это делать: - среди наших, я уже указывал НЕТ государственников, болеющих за страну, НЕТ профессионалов- есть только чиновники- взяточники; депутаты-коррупционеры; предприниматели-разрушители. Если они продажны и подвержены коррупции тут на родине, то где гарантии что они РЕШАТ вопросы с соседями в пользу своей страны и их элементарно - КУПЯТ. Россия 1 сентября выставила НАДУМАННЫЕ претензии, и только 17 октября первый зам Бектенева, начал решать эти вопросы. Конечно, я думаю - закулисные переговоры на уровне спецов и менеджеров начались сразу- после звонка россиян, но тем не менее ПОЛТОРА месяца на обдумывания и консультации с Токаевым - это много . Конечно- вопрос РЕШИТЬСЯ: - и та или другая сторона в чём то друг-другу уступят, мы же СОСЕДИ, а с соседями как нужно жить ?ДРУЖНО или хотя бы СЦЕПИВ зубы и улыбаться:- БРИКС; АЭС; ЗЕРНО; МОЛОКО;САНКЦИИ - у нас много ОБЩЕГО и много вопросов. Я уверен-что запрет на ввоз и провоз зерна - это просто очередная попытка или инструмент решения тех или иных проблем возникших между СОСЕДЯМИ, например может быть и по АЭС - что бы Токаев побыстрей "определялся" и естественно в сторону Росатома. Может же быть такой вариант- может. Вот и ВСЁ и все дела - ларчик просто открывается !!
**при условии оформления казахстанскими представителями фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки зерна казахстанского происхождения из ж/д вагонов сразу в трюмы судов.**
ACROS: Наверное, если было бы НЕСЛОЖНО, то каждый второй мой коллега работал бы с заграницей.: - я сам не делал не могу сказать что и как- я бабки отдал и делали другие которые знают ходы и выходы и подходы к "нужным" людям
Всё правильно ,я об этом и раньше говорил ,производитель должен производить,а продавец должен уметь продать. Никого же не смущает,что автомобили продаёт не сам завод,а посредники дилеры.
Вот кстати о помидорах) Я щас как раз в Польше. Помидоры по 2000 тенге. Поставляйте им, раз Россия не хочет. Они же нам свинину поставляют в колбасные цеха. Или не пройдут наши овощи фитосанитарный контроль?:)
И ваще Казахстан должен быть на голову выше любого их фермера. У них ДТ 700 тенге. У нас 295. А для сельхозработ львиная доля расходов это людоед - трактор и комбайн) Да мы их ваще должны завалить дешёвой продукцией.
abaika95: Российская молочка ховно Сыр ховно Колбаса,творог, конфеты ховно
.....если как ты глаголишь всё это нечистоты,так почему мы это закупаем и потребляем? ...потому что за 30 с лишним лет не захотели или не можем наладить производство молочки и мяса...руки не оттуда растут....
ACROS: Я уверен-что запрет на ввоз и провоз зерна - это просто очередная попытка или инструмент решения тех или иных проблем возникших между СОСЕДЯМИ, например может быть и по АЭС - что бы Токаев побыстрей "определялся" и естественно в сторону Росатома. Может же быть такой вариант- может.
Россия может по любому тупому поводу сразу границу перекрывать Зачем нам такой союзник неуравновешенный? А потом Соловьев и лавров ещё визжат там что вокруг одни враги Сначала сами всем соседям срут и удивляются а чё это с ними никто дружить не хочет Иметь 1 территорию в мире и быть изгоем это надо уметь Цитата:
таноми52: А надо было подставить и другую щёку? Молодец РФ, что использует этот инструмент!
Ещё одна живущая не в Казахстане видимо Радуется когда на Казахстан накладывают различные надуманные запреты
Ваш любимый Сталин называл таких "врагами народа" Цитата:
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