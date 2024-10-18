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≡ «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50309
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 18.10.24 - 15:01
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17 октября это ведомство ввело временные ограничения на ввоз в Россию из РК продукции растениеводства, в том числе пшеницы, льна, чечевицы. Причина — необеспечение фитосанитарной безопасности этих товаров. В Казахстане считают такие действия необоснованными.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6571
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 10:45
#45
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Цитата:
simkst:
СЛОЖНО


Наверное, если было бы НЕСЛОЖНО, то каждый второй мой коллега работал бы с заграницей.: - я сам не делал не могу сказать что и как- я бабки отдал и делали другие которые знают ходы и выходы и подходы к "нужным" людям и которые в "теме".

Цитата:

abaika95:

Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
saba:

Цитата:
maxsaf:


Вопрос ведь не в ЗАГРАДмерах, которая выставляет КАЖДАЯ страна, что бы ЗАЩИТИТЬ прежде всего СВОЙ рынок, СВОИХ предпринимателей, СВОИ товары и изделия.
Например, посмотрите на тот же "единый" Евросоюз - как рьяно защищают именно своих фермеров -Венгрия, Польша, Чехия- хотя вроде правила для едины всех европейцев.
Вопрос в тех ПЕРСОНАХ которые ВЗЯЛИСЬ это делать: - среди наших, я уже указывал НЕТ государственников, болеющих за страну, НЕТ профессионалов- есть только чиновники- взяточники; депутаты-коррупционеры; предприниматели-разрушители.
Если они продажны и подвержены коррупции тут на родине, то где гарантии что они РЕШАТ вопросы с соседями в пользу своей страны и их элементарно - КУПЯТ.
Россия 1 сентября выставила НАДУМАННЫЕ претензии, и только 17 октября первый зам Бектенева, начал решать эти вопросы. Конечно, я думаю - закулисные переговоры на уровне спецов и менеджеров начались сразу- после звонка россиян, но тем не менее ПОЛТОРА месяца на обдумывания и консультации с Токаевым - это много .
Конечно- вопрос РЕШИТЬСЯ: - и та или другая сторона в чём то друг-другу уступят, мы же СОСЕДИ, а с соседями как нужно жить ?ДРУЖНО или хотя бы СЦЕПИВ зубы и улыбаться:- БРИКС; АЭС; ЗЕРНО; МОЛОКО;САНКЦИИ - у нас много ОБЩЕГО и много вопросов.
Я уверен-что запрет на ввоз и провоз зерна - это просто очередная попытка или инструмент решения тех или иных проблем возникших между СОСЕДЯМИ, например может быть и по АЭС - что бы Токаев побыстрей "определялся" и естественно в сторону Росатома. Может же быть такой вариант- может.
Вот и ВСЁ и все дела - ларчик просто открывается !!

[Исправлено: ACROS, 19.10.2024 - 12:05]
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
99
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 10:49
#46
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Цитата:
Добринцофф:
Неа открыт,вот официальный документ


**при условии оформления казахстанскими представителями фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения
и
перевалки зерна казахстанского происхождения из ж/д вагонов сразу в трюмы судов.**


Зерно из вагонов сразу в трюм - это как?

[Исправлено: simkst, 19.10.2024 - 11:49]

[Исправлено: simkst, 19.10.2024 - 12:16]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6571
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 10:52
#47
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Цитата:
simkst:
из вагонов сразу в трюм - это как?


Из вагонов в силосы и из силосов через транспортёры по шнеку в трюм- вроде так.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4063
Re: «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» -...
Отправлено: 19.10.24 - 11:00
#48
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Цитата:
saba:
Для РФ все эти надзоры всегда были элементом геополитики.Начал Батька в сторону запада посматривать, какие то речи неправильно говорить, сразу Роспотребнадзор


Да-да!
А надо было подставить и другую щёку?
Молодец РФ, что использует этот инструмент!
Умные поймут, неумные дофорсируются со временем до крупного конфликта
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10100
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 11:09
#49
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Цитата:
ACROS:
Наверное, если было бы НЕСЛОЖНО, то каждый второй мой коллега работал бы с заграницей.: - я сам не делал не могу сказать что и как- я бабки отдал и делали другие которые знают ходы и выходы и подходы к "нужным" людям

Всё правильно ,я об этом и раньше говорил ,производитель должен производить,а продавец должен уметь продать.
Никого же не смущает,что автомобили продаёт не сам завод,а посредники дилеры.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15458
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 11:49
#50
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Вот кстати о помидорах)
Я щас как раз в Польше. Помидоры по 2000 тенге. Поставляйте им, раз Россия не хочет. Они же нам свинину поставляют в колбасные цеха. Или не пройдут наши овощи фитосанитарный контроль?:)


[Исправлено: Vit, 19.10.2024 - 11:50]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15458
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 12:24
#51
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Цитата:
ACROS:
Цитата:
abaika95:
Да вроде разрешён транзит через РФ. Я и лён летом возил и чечевицу нашу местную к фермерам польским.
Выращивайте, Торгуйте. Продавайте. Работайте) .

[Исправлено: Vit, 19.10.2024 - 12:24]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15458
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 12:28
#52
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И ваще Казахстан должен быть на голову выше любого их фермера. У них ДТ 700 тенге. У нас 295.
А для сельхозработ львиная доля расходов это людоед - трактор и комбайн)
Да мы их ваще должны завалить дешёвой продукцией.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
99
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 13:19
#53
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Цитата:
Vit:
должны завалить дешёвой продукцией.


В прошлом году Агробизнесмены (терминология ACROSA) из Украины пытались завалить Польшу дешевым зерном
Много шума было
Польский агропролетарий блокировал дороги
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15458
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 13:24
#54
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Российские мухоморы покупает весь мир, от США до филипин 8-) :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15458
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 13:30
#55
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Цитата:
simkst:

Вот, вот. А им же говорили что вы нафиг не сдались Европе. Торгуйте с СНГ. А нет. Потеряли тут рынок и там новый не нашли.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16843
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 13:39
#56
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Цитата:
Добринцофф:
Неа открыт,вот официальный документ

Это от 17 октября расширенный документ на чечевицу и томаты всякие
А 2 октября они ввели запрет на транзит пшеницы через свою территорию


Цитата:
Добринцофф:
Если вам сложно,это ваши проблемы,официального запрета на транзит нет,везите.

Наши это чьи? Ты уже не в Казахстане живёшь и выступаешь со стороны российской позиции?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1608
Re: «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» -...
Отправлено: 19.10.24 - 13:42
#57
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Цитата:
abaika95:
Российская молочка ховно Сыр ховно Колбаса,творог, конфеты ховно


.....если как ты глаголишь всё это нечистоты,так почему мы это закупаем и потребляем?
...потому что за 30 с лишним лет не захотели или не можем наладить производство молочки и мяса...руки не оттуда растут....
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16843
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 13:43
#58
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Цитата:
ACROS:
Я уверен-что запрет на ввоз и провоз зерна - это просто очередная попытка или инструмент решения тех или иных проблем возникших между СОСЕДЯМИ, например может быть и по АЭС - что бы Токаев побыстрей "определялся" и естественно в сторону Росатома. Может же быть такой вариант- может.


Россия может по любому тупому поводу сразу границу перекрывать
Зачем нам такой союзник неуравновешенный?
А потом Соловьев и лавров ещё визжат там что вокруг одни враги
Сначала сами всем соседям срут и удивляются а чё это с ними никто дружить не хочет
Иметь 1 территорию в мире и быть изгоем это надо уметь Цитата:
таноми52:
А надо было подставить и другую щёку? Молодец РФ, что использует этот инструмент!

Ещё одна живущая не в Казахстане видимо
Радуется когда на Казахстан накладывают различные надуманные запреты

Ваш любимый Сталин называл таких "врагами народа"
Цитата:
Vit:
Да вроде разрешён транзит через РФ

Да нет не разрешен
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16843
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 13:44
#59
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
если как ты глаголишь всё это нечистоты,так почему мы это закупаем и потребляем?

Для таких как ты видимо
И таноми

Будете жрать любое ховно лишь бы плашка стояла "сделано в России"
Цитата:
родом из Шанхая2022:
.потому что за 30 с лишним лет не захотели или не можем наладить производство молочки и мяса

А дэп молоко где берет?
И мясо ты чье покупаешь на рынке?
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