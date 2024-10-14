Отправлено: - 11:07

КГСПС:

А кто сказал, что её вообще изучают?

Цитата:Не знаю. Потому и спрашиваю......В моей молодости историей воздух был пропитан. Не просто в учебниках написана была, а везде её флюиды витали.Знали что, как, почему, зачем... Знали фамилии Героев Соцтруда, работавших на комбинате... Нам не надо было объяснять, кто такие Марите Бежите и Наташа Любеля...Даже отпетому двоечнику не пришло бы в голову написать фамилию Сандригайло через Ы, как сейчас часто встречается......Я уверен. что через какое-то время проявятся настоящие историки, которые начнут изучать настоящую историю. То-то они будут ломать голову, разыскивая связь между городом, его основанием, строительством и предлагаемыми "энтузиастами от ономастики" "правильными" названиями......У жителей Украины отняли настоящую историю, навязали "правильные" бредни и выдумки... Что в итоге получили?Нам оно надо?