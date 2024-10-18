Отправлено: - 10:45

simkst:

СЛОЖНО



abaika95:



Добринцофф:



saba:



maxsaf:



[Исправлено: ACROS, 19.10.2024 - 12:05]

Цитата:Наверное, если было бы НЕСЛОЖНО, то каждый второй мой коллега работал бы с заграницей.: - я сам не делал не могу сказать что и как- я бабки отдал и делали другие которые знают ходы и выходы и подходы к "нужным" людям и которые в "теме".Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Вопрос ведь не в ЗАГРАДмерах, которая выставляет КАЖДАЯ страна, что бы ЗАЩИТИТЬ прежде всего СВОЙ рынок, СВОИХ предпринимателей, СВОИ товары и изделия.Например, посмотрите на тот же "единый" Евросоюз - как рьяно защищают именно своих фермеров -Венгрия, Польша, Чехия- хотя вроде правила для едины всех европейцев.Вопрос в тех ПЕРСОНАХ которые ВЗЯЛИСЬ это делать: - среди наших, я уже указывал НЕТ государственников, болеющих за страну, НЕТ профессионалов- есть только чиновники- взяточники; депутаты-коррупционеры; предприниматели-разрушители.Если они продажны и подвержены коррупции тут на родине, то где гарантии что они РЕШАТ вопросы с соседями в пользу своей страны и их элементарно - КУПЯТ.Россия 1 сентября выставила НАДУМАННЫЕ претензии, и только 17 октября первый зам Бектенева, начал решать эти вопросы. Конечно, я думаю - закулисные переговоры на уровне спецов и менеджеров начались сразу- после звонка россиян, но тем не менее ПОЛТОРА месяца на обдумывания и консультации с Токаевым - это много .Конечно- вопрос РЕШИТЬСЯ: - и та или другая сторона в чём то друг-другу уступят, мы же СОСЕДИ, а с соседями как нужно жить ?ДРУЖНО или хотя бы СЦЕПИВ зубы и улыбаться:- БРИКС; АЭС; ЗЕРНО; МОЛОКО;САНКЦИИ - у нас много ОБЩЕГО и много вопросов.Я уверен-что запрет на ввоз и провоз зерна - это просто очередная попытка или инструмент решения тех или иных проблем возникших между СОСЕДЯМИ, например может быть и по АЭС - что бы Токаев побыстрей "определялся" и естественно в сторону Росатома. Может же быть такой вариант- может.Вот и ВСЁ и все дела - ларчик просто открывается !!