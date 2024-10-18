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≡ «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50308
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 18.10.24 - 15:01
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17 октября это ведомство ввело временные ограничения на ввоз в Россию из РК продукции растениеводства, в том числе пшеницы, льна, чечевицы. Причина — необеспечение фитосанитарной безопасности этих товаров. В Казахстане считают такие действия необоснованными.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6566
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 10:45
#45
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Цитата:
simkst:
СЛОЖНО


Наверное, если было бы НЕСЛОЖНО, то каждый второй мой коллега работал бы с заграницей.: - я сам не делал не могу сказать что и как- я бабки отдал и делали другие которые знают ходы и выходы и подходы к "нужным" людям и которые в "теме".

Цитата:

abaika95:

Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
saba:

Цитата:
maxsaf:


Вопрос ведь не в ЗАГРАДмерах, которая выставляет КАЖДАЯ страна, что бы ЗАЩИТИТЬ прежде всего СВОЙ рынок, СВОИХ предпринимателей, СВОИ товары и изделия.
Например, посмотрите на тот же "единый" Евросоюз - как рьяно защищают именно своих фермеров -Венгрия, Польша, Чехия- хотя вроде правила для едины всех европейцев.
Вопрос в тех ПЕРСОНАХ которые ВЗЯЛИСЬ это делать: - среди наших, я уже указывал НЕТ государственников, болеющих за страну, НЕТ профессионалов- есть только чиновники- взяточники; депутаты-коррупционеры; предприниматели-разрушители.
Если они продажны и подвержены коррупции тут на родине, то где гарантии что они РЕШАТ вопросы с соседями в пользу своей страны и их элементарно - КУПЯТ.
Россия 1 сентября выставила НАДУМАННЫЕ претензии, и только 17 октября первый зам Бектенева, начал решать эти вопросы. Конечно, я думаю - закулисные переговоры на уровне спецов и менеджеров начались сразу- после звонка россиян, но тем не менее ПОЛТОРА месяца на обдумывания и консультации с Токаевым - это много .
Конечно- вопрос РЕШИТЬСЯ: - и та или другая сторона в чём то друг-другу уступят, мы же СОСЕДИ, а с соседями как нужно жить ?ДРУЖНО или хотя бы СЦЕПИВ зубы и улыбаться:- БРИКС; АЭС; ЗЕРНО; МОЛОКО;САНКЦИИ - у нас много ОБЩЕГО и много вопросов.
Я уверен-что запрет на ввоз и провоз зерна - это просто очередная попытка или инструмент решения тех или иных проблем возникших между СОСЕДЯМИ, например может быть и по АЭС - что бы Токаев побыстрей "определялся" и естественно в сторону Росатома. Может же быть такой вариант- может.
Вот и ВСЁ и все дела - ларчик просто открывается !!

[Исправлено: ACROS, 19.10.2024 - 12:05]
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
98
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 10:49
#46
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Цитата:
Добринцофф:
Неа открыт,вот официальный документ


**при условии оформления казахстанскими представителями фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения
и
перевалки зерна казахстанского происхождения из ж/д вагонов сразу в трюмы судов.**

Оформить сертификат сложно ?
Зерно из вагонов сразу в трюм - это как?

[Исправлено: simkst, 19.10.2024 - 11:49]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6566
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 10:52
#47
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Цитата:
simkst:
из вагонов сразу в трюм - это как?


Из вагонов в силосы и из силосов через транспортёры по шнеку в трюм- вроде так.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4060
Re: «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» -...
Отправлено: 19.10.24 - 11:00
#48
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Цитата:
saba:
Для РФ все эти надзоры всегда были элементом геополитики.Начал Батька в сторону запада посматривать, какие то речи неправильно говорить, сразу Роспотребнадзор


Да-да!
А надо было подставить и другую щёку?
Молодец РФ, что использует этот инструмент!
Умные поймут, неумные дофорсируются со временем до крупного конфликта
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Страница 4 из 4«1234
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