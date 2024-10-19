Отправлено: - 10:51





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53919 На жалобу жителей Костаная по поводу арки, под которой невозможно ходить - того и гляди получишь кирпичом по головеИсточник:

Цитата:Нормальная арка,высота небольшая,а если внимательно посмотреть на конструкцию,то видно ,что кирпич держится на металлической основе и при всём желании не упадёт на голову.Кстати пенсы которые переживают за сохранность свой головы,вместо того что бы сидеть на лавочках и писать кляузы в газету, могли бы и сами собраться,да подремонтировать эту арку.