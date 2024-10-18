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≡ «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50308
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 18.10.24 - 15:01
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17 октября это ведомство ввело временные ограничения на ввоз в Россию из РК продукции растениеводства, в том числе пшеницы, льна, чечевицы. Причина — необеспечение фитосанитарной безопасности этих товаров. В Казахстане считают такие действия необоснованными.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10099
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 00:20
#30
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Цитата:
abaika95:
Обиделась "сверхдержава" что сначала мы зерно не стали гнать на Россию и продавать по дешёвке а потом Токаев ещё и в БРИКС не побежал вступать)))

Тебя не смущает ,что ещё раньше Казахстан ввёл запрет на ввоз Российской пшеницы и яйца?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16840
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 00:24
#31
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Как можно дружить и доверять России если у нее только за последние 60 лет 7 раз политика в отношении США менялась??

60ые года США враг и империалистический агрессор
70ые, разрядка, договора о сокращении наступательных вооружений , американцы Брежнев хихикает с Никсоном
Пепси продают в СССР
80ые начало, США враг номер 1, ядерная угроза итд
80ые конец и все 90ые США лучший друг,боже храни Америку, друзья навек
2000ые середина, США лицемеры не любят нас а мы так старались так старались
2000 конец начало 10ых, Обама наш лучший друг,Медведев с ним кушает бургеры, наши партнёры
10ые, 20ые США наш главный враг и противник на земле...
И вот союзники России сидят сейчас и гадают, завтра после путина придет очередной Медведев и они опять США начнут подлизывать а нас кинут как всегда

У США же риторика все эти времена не менялась
Ссср-россия нам не друг))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16840
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 00:26
#32
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Цитата:
Добринцофф:
Тебя не смущает ,что ещё раньше Казахстан ввёл запрет на ввоз Российской пшеницы и яйца?

Нет а что? Это как-то угрожает российскому рынку сбыта? Нет никаким боком
А запрет на наши товары которые уже были нацелены на различных потребителей через провоз по России это уже угроза
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10099
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 00:38
#33
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Цитата:
abaika95:
А запрет на наши товары которые уже были нацелены на различных потребителей через провоз по России это уже угроза

В Россию нельзя,через Россию можно.

[Исправлено: Добринцофф, 19.10.2024 - 02:11]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24752
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 02:47
#34
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Цитата:
abaika95:
Торговля бывает при вражде?)) Ну хотя у России согласен всё возможно

Ну вот видишь, оказывается бывает

Цитата:
abaika95:
Ты)

А по факту никакого нормального примера ты привести не можешь. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24752
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 02:50
#35
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Цитата:
abaika95:
Ссср-россия нам не друг))


Но при этом

Цитата:
abaika95:
Брежнев хихикает с Никсоном

Цитата:
abaika95:
Пепси продают в СССР

Цитата:
abaika95:
80ые конец и все 90ые США лучший друг,боже храни Америку, друзья навек


Цитата:
abaika95:
Обама наш лучший друг,Медведев с ним кушает бургеры, наши партнёры



Как так Абайка? Обаму там не кормят, что он аж с недругами в столовую ходит?))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6013
Re: «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» -...
Отправлено: 19.10.24 - 06:51
#36
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Цитата:
Добринцофф:
Россию нельзя,через Россию можно.

Так там вроде в статье написано, что Россия транзит будет задерживать. Тогда это и означает, что через Россию тоже нельзя!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6013
Re: «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» -...
Отправлено: 19.10.24 - 06:55
#37
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Для РФ все эти надзоры всегда были элементом геополитики.Начал Батька в сторону запада посматривать, какие то речи неправильно говорить, сразу Роспотребнадзор что то в белорусской молочке нашел, поссорились с Турцией из за сбитого летчика, Россельхоз надзор тут как тут нашел в турецких помидорах какую то язву
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15453
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 07:52
#38
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Цитата:
abaika95: Россия всегда кинет тебя сынок Она только выгоду
Обычно все наоборот происходит. Это щедрую Россию такия друзья как мы кидаем и продаём. И ваще зачем нам Россия. Её же все ненавидят, начиная от Марика и до чиновников. Торгуйте с новыми "друзьями" Китай прям "ждёт" наши помидоры, дыни, Пшеницу, мясо. Или с европой. Транзит разрешён. :lol:

[Исправлено: Домовенок, 19.10.2024 - 09:28]
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10099
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 09:36
#39
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Цитата:
saba:
Так там вроде в статье написано, что Россия транзит будет задерживать. Тогда это и означает, что через Россию тоже нельзя!

Ограничения не распространяются на транзитное зерно, если оно оформлено фитосанитарным сертификатом на страну конечного назначения, и на перевалку зерна напрямую из вагонов в трюмы судов.
Профайл
s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
98
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 10:01
#40
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Цитата:
Добринцофф:
Ограничения не распространяются на транзитное зерно, если оно оформлено фитосанитарным сертификатом на страну конечного назначения, и на перевалку зерна напрямую из вагонов в трюмы судов.


ACROS, сделать фитосанитарный сертификат страны конечного назначения СЛОЖНО ?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6566
Re: «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» -...
Отправлено: 19.10.24 - 10:01
#41
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Цитата:
Добринцофф:
через Россию можно.

То же самое что и полный запрет. Просто это написано дипломатическим языком.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16840
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 10:27
#42
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Цитата:
Добринцофф: В Россию нельзя,через Россию можно.


Неа транзит тоже закрыт

нет нельзя
Цитата:
maxsaf:
Ну вот видишь, оказывается бывает

Бывает только у России
У нормальных стран либо торговля либо вражда
Цитата:
maxsaf:
А по факту никакого нормального примера ты привести не можешь

Согласен
Ты как и пример не нормальный))
Цитата:
maxsaf:
Но при этом

Но при этом США нигде не разу не кричали что Россия лучший друг США и гимн России не стояли не пели в парламенте
Это только Россия так позорилась Цитата:
Vit:
Обычно все наоборот происходит. Это щедрую Россию такия друзья как мы кидаем и продаём

Пусть выгоняет нас из еаэс тогда
Раз мы такие плохие
И из ОДКБ выйдем
Есть другие союзы в мире))

А то собака на сене
И в союзе с ними бесполезном сидим в котором Россия может торговые войны всем объявлять но при этом и выход из него Россия считает актом недружелюбности как у Армении например
Да пошли вы козе в трещину
Многовекторные вы наши)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16840
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 10:30
#43
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Цитата:
Vit:
. И ваще зачем нам Россия. Её же все ненавидят, начиная от Марика и до чиновников. Торгуйте с новыми "друзьями" Китай прям "ждёт" наши помидоры, дыни, Пшеницу, мясо. Или с европой. Транзит разрешён

Транзит через Россию закрыт это во первых
Во вторых если мы сейчас начнём выходить из еаэс твоя Россия не начнет визжать что мы вечные враги России и вообще любители нато? Мы оба с тобой понимаем что начнет))
Цитата:
simkst:
сделать фитосанитарный сертификат страны конечного назначения СЛОЖНО ?

Сложно
Если зерно надо ещё довезти до порта а порт находится в России а там срочно то танкеров не окажется то порт закрыт из за якобы угрозы бомбежек

Россия думаешь первый раз такой хернёй страдает ?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10099
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 10:40
#44
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Цитата:
abaika95:
Неа транзит тоже закрыт

Неа открыт,вот официальный документ

Цитата:
abaika95:
Сложно Если зерно надо ещё довезти до порта а порт находится в России

Если вам сложно,это ваши проблемы,официального запрета на транзит нет,везите.
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