Отправлено: - 10:27

Добринцофф: В Россию нельзя,через Россию можно.

maxsaf:

Ну вот видишь, оказывается бывает

maxsaf:

А по факту никакого нормального примера ты привести не можешь

maxsaf:

Но при этом

Vit:

Обычно все наоборот происходит. Это щедрую Россию такия друзья как мы кидаем и продаём

Цитата:Неа транзит тоже закрытЦитата:Бывает только у РоссииУ нормальных стран либо торговля либо враждаЦитата:СогласенТы как и пример не нормальный))Цитата:Но при этом США нигде не разу не кричали что Россия лучший друг США и гимн России не стояли не пели в парламентеЭто только Россия так позорилась Цитата:Пусть выгоняет нас из еаэс тогдаРаз мы такие плохиеИ из ОДКБ выйдемЕсть другие союзы в мире))А то собака на сенеИ в союзе с ними бесполезном сидим в котором Россия может торговые войны всем объявлять но при этом и выход из него Россия считает актом недружелюбности как у Армении напримерДа пошли вы козе в трещинуМноговекторные вы наши)