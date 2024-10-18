Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50308
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 18.10.24 - 15:01
17 октября это ведомство ввело временные ограничения на ввоз в Россию из РК продукции растениеводства, в том числе пшеницы, льна, чечевицы. Причина — необеспечение фитосанитарной безопасности этих товаров. В Казахстане считают такие действия необоснованными.
Читать новость
Читать новость
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 00:20
Цитата:
Тебя не смущает ,что ещё раньше Казахстан ввёл запрет на ввоз Российской пшеницы и яйца?
abaika95:
Обиделась "сверхдержава" что сначала мы зерно не стали гнать на Россию и продавать по дешёвке а потом Токаев ещё и в БРИКС не побежал вступать)))
Обиделась "сверхдержава" что сначала мы зерно не стали гнать на Россию и продавать по дешёвке а потом Токаев ещё и в БРИКС не побежал вступать)))
Тебя не смущает ,что ещё раньше Казахстан ввёл запрет на ввоз Российской пшеницы и яйца?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16840
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 00:24
Как можно дружить и доверять России если у нее только за последние 60 лет 7 раз политика в отношении США менялась??
60ые года США враг и империалистический агрессор
70ые, разрядка, договора о сокращении наступательных вооружений , американцы Брежнев хихикает с Никсоном
Пепси продают в СССР
80ые начало, США враг номер 1, ядерная угроза итд
80ые конец и все 90ые США лучший друг,боже храни Америку, друзья навек
2000ые середина, США лицемеры не любят нас а мы так старались так старались
2000 конец начало 10ых, Обама наш лучший друг,Медведев с ним кушает бургеры, наши партнёры
10ые, 20ые США наш главный враг и противник на земле...
И вот союзники России сидят сейчас и гадают, завтра после путина придет очередной Медведев и они опять США начнут подлизывать а нас кинут как всегда
У США же риторика все эти времена не менялась
Ссср-россия нам не друг))
60ые года США враг и империалистический агрессор
70ые, разрядка, договора о сокращении наступательных вооружений , американцы Брежнев хихикает с Никсоном
Пепси продают в СССР
80ые начало, США враг номер 1, ядерная угроза итд
80ые конец и все 90ые США лучший друг,боже храни Америку, друзья навек
2000ые середина, США лицемеры не любят нас а мы так старались так старались
2000 конец начало 10ых, Обама наш лучший друг,Медведев с ним кушает бургеры, наши партнёры
10ые, 20ые США наш главный враг и противник на земле...
И вот союзники России сидят сейчас и гадают, завтра после путина придет очередной Медведев и они опять США начнут подлизывать а нас кинут как всегда
У США же риторика все эти времена не менялась
Ссср-россия нам не друг))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16840
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 00:26
Цитата:
Нет а что? Это как-то угрожает российскому рынку сбыта? Нет никаким боком
А запрет на наши товары которые уже были нацелены на различных потребителей через провоз по России это уже угроза
Добринцофф:
Тебя не смущает ,что ещё раньше Казахстан ввёл запрет на ввоз Российской пшеницы и яйца?
Тебя не смущает ,что ещё раньше Казахстан ввёл запрет на ввоз Российской пшеницы и яйца?
Нет а что? Это как-то угрожает российскому рынку сбыта? Нет никаким боком
А запрет на наши товары которые уже были нацелены на различных потребителей через провоз по России это уже угроза
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 00:38
Цитата:
В Россию нельзя,через Россию можно.
[Исправлено: Добринцофф, 19.10.2024 - 02:11]
abaika95:
А запрет на наши товары которые уже были нацелены на различных потребителей через провоз по России это уже угроза
А запрет на наши товары которые уже были нацелены на различных потребителей через провоз по России это уже угроза
В Россию нельзя,через Россию можно.
[Исправлено: Добринцофф, 19.10.2024 - 02:11]
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 02:47
Цитата:
Ну вот видишь, оказывается бывает
Цитата:
А по факту никакого нормального примера ты привести не можешь.
abaika95:
Торговля бывает при вражде?)) Ну хотя у России согласен всё возможно
Торговля бывает при вражде?)) Ну хотя у России согласен всё возможно
Ну вот видишь, оказывается бывает
Цитата:
abaika95:
Ты)
Ты)
А по факту никакого нормального примера ты привести не можешь.
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 02:50
Цитата:
Но при этом
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Как так Абайка? Обаму там не кормят, что он аж с недругами в столовую ходит?))
abaika95:
Ссср-россия нам не друг))
Ссср-россия нам не друг))
Но при этом
Цитата:
abaika95:
Брежнев хихикает с Никсоном
Брежнев хихикает с Никсоном
Цитата:
abaika95:
Пепси продают в СССР
Пепси продают в СССР
Цитата:
abaika95:
80ые конец и все 90ые США лучший друг,боже храни Америку, друзья навек
80ые конец и все 90ые США лучший друг,боже храни Америку, друзья навек
Цитата:
abaika95:
Обама наш лучший друг,Медведев с ним кушает бургеры, наши партнёры
Обама наш лучший друг,Медведев с ним кушает бургеры, наши партнёры
Как так Абайка? Обаму там не кормят, что он аж с недругами в столовую ходит?))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6013
Re: «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» -...
Отправлено: 19.10.24 - 06:51
Цитата:
Так там вроде в статье написано, что Россия транзит будет задерживать. Тогда это и означает, что через Россию тоже нельзя!
Добринцофф:
Россию нельзя,через Россию можно.
Россию нельзя,через Россию можно.
Так там вроде в статье написано, что Россия транзит будет задерживать. Тогда это и означает, что через Россию тоже нельзя!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6013
Re: «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» -...
Отправлено: 19.10.24 - 06:55
Для РФ все эти надзоры всегда были элементом геополитики.Начал Батька в сторону запада посматривать, какие то речи неправильно говорить, сразу Роспотребнадзор что то в белорусской молочке нашел, поссорились с Турцией из за сбитого летчика, Россельхоз надзор тут как тут нашел в турецких помидорах какую то язву
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15453
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 07:52
Цитата:
[Исправлено: Домовенок, 19.10.2024 - 09:28]
abaika95: Россия всегда кинет тебя сынок Она только выгодуОбычно все наоборот происходит. Это щедрую Россию такия друзья как мы кидаем и продаём. И ваще зачем нам Россия. Её же все ненавидят, начиная от Марика и до чиновников. Торгуйте с новыми "друзьями" Китай прям "ждёт" наши помидоры, дыни, Пшеницу, мясо. Или с европой. Транзит разрешён.
[Исправлено: Домовенок, 19.10.2024 - 09:28]
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 09:36
Цитата:
Ограничения не распространяются на транзитное зерно, если оно оформлено фитосанитарным сертификатом на страну конечного назначения, и на перевалку зерна напрямую из вагонов в трюмы судов.
saba:
Так там вроде в статье написано, что Россия транзит будет задерживать. Тогда это и означает, что через Россию тоже нельзя!
Так там вроде в статье написано, что Россия транзит будет задерживать. Тогда это и означает, что через Россию тоже нельзя!
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 98
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 10:01
Цитата:
ACROS, сделать фитосанитарный сертификат страны конечного назначения СЛОЖНО ?
Добринцофф:
Ограничения не распространяются на транзитное зерно, если оно оформлено фитосанитарным сертификатом на страну конечного назначения, и на перевалку зерна напрямую из вагонов в трюмы судов.
Ограничения не распространяются на транзитное зерно, если оно оформлено фитосанитарным сертификатом на страну конечного назначения, и на перевалку зерна напрямую из вагонов в трюмы судов.
ACROS, сделать фитосанитарный сертификат страны конечного назначения СЛОЖНО ?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6566
Re: «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» -...
Отправлено: 19.10.24 - 10:01
Цитата:
То же самое что и полный запрет. Просто это написано дипломатическим языком.
Добринцофф:
через Россию можно.
через Россию можно.
То же самое что и полный запрет. Просто это написано дипломатическим языком.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16840
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 10:27
Цитата:
Неа транзит тоже закрыт
нет нельзя
Цитата:
Бывает только у России
У нормальных стран либо торговля либо вражда
Цитата:
Согласен
Ты как и пример не нормальный))
Цитата:
Но при этом США нигде не разу не кричали что Россия лучший друг США и гимн России не стояли не пели в парламенте
Это только Россия так позорилась Цитата:
Пусть выгоняет нас из еаэс тогда
Раз мы такие плохие
И из ОДКБ выйдем
Есть другие союзы в мире))
А то собака на сене
И в союзе с ними бесполезном сидим в котором Россия может торговые войны всем объявлять но при этом и выход из него Россия считает актом недружелюбности как у Армении например
Да пошли вы козе в трещину
Многовекторные вы наши)
Добринцофф: В Россию нельзя,через Россию можно.
Неа транзит тоже закрыт
Цитата:
maxsaf:
Ну вот видишь, оказывается бывает
Ну вот видишь, оказывается бывает
Бывает только у России
У нормальных стран либо торговля либо вражда
Цитата:
maxsaf:
А по факту никакого нормального примера ты привести не можешь
А по факту никакого нормального примера ты привести не можешь
Согласен
Ты как и пример не нормальный))
Цитата:
maxsaf:
Но при этом
Но при этом
Но при этом США нигде не разу не кричали что Россия лучший друг США и гимн России не стояли не пели в парламенте
Это только Россия так позорилась Цитата:
Vit:
Обычно все наоборот происходит. Это щедрую Россию такия друзья как мы кидаем и продаём
Обычно все наоборот происходит. Это щедрую Россию такия друзья как мы кидаем и продаём
Пусть выгоняет нас из еаэс тогда
Раз мы такие плохие
И из ОДКБ выйдем
Есть другие союзы в мире))
А то собака на сене
И в союзе с ними бесполезном сидим в котором Россия может торговые войны всем объявлять но при этом и выход из него Россия считает актом недружелюбности как у Армении например
Да пошли вы козе в трещину
Многовекторные вы наши)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16840
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 10:30
Цитата:
Транзит через Россию закрыт это во первых
Во вторых если мы сейчас начнём выходить из еаэс твоя Россия не начнет визжать что мы вечные враги России и вообще любители нато? Мы оба с тобой понимаем что начнет))
Цитата:
Сложно
Если зерно надо ещё довезти до порта а порт находится в России а там срочно то танкеров не окажется то порт закрыт из за якобы угрозы бомбежек
Россия думаешь первый раз такой хернёй страдает ?
Vit:
. И ваще зачем нам Россия. Её же все ненавидят, начиная от Марика и до чиновников. Торгуйте с новыми "друзьями" Китай прям "ждёт" наши помидоры, дыни, Пшеницу, мясо. Или с европой. Транзит разрешён
. И ваще зачем нам Россия. Её же все ненавидят, начиная от Марика и до чиновников. Торгуйте с новыми "друзьями" Китай прям "ждёт" наши помидоры, дыни, Пшеницу, мясо. Или с европой. Транзит разрешён
Транзит через Россию закрыт это во первых
Во вторых если мы сейчас начнём выходить из еаэс твоя Россия не начнет визжать что мы вечные враги России и вообще любители нато? Мы оба с тобой понимаем что начнет))
Цитата:
simkst:
сделать фитосанитарный сертификат страны конечного назначения СЛОЖНО ?
сделать фитосанитарный сертификат страны конечного назначения СЛОЖНО ?
Сложно
Если зерно надо ещё довезти до порта а порт находится в России а там срочно то танкеров не окажется то порт закрыт из за якобы угрозы бомбежек
Россия думаешь первый раз такой хернёй страдает ?
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 10:40
Цитата:
Неа открыт,
вот официальный документ
Цитата:
Если вам сложно,это ваши проблемы,официального запрета на транзит нет,везите.
abaika95:
Неа транзит тоже закрыт
Неа транзит тоже закрыт
Неа открыт,
Цитата:
abaika95:
Сложно Если зерно надо ещё довезти до порта а порт находится в России
Сложно Если зерно надо ещё довезти до порта а порт находится в России
Если вам сложно,это ваши проблемы,официального запрета на транзит нет,везите.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 109, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 106
|Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, ACROS, simkst
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать