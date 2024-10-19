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≡ Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50308
Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
Отправлено: 19.10.24 - 09:23
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И в то же время выясняется, что городской бюджет тратит по 60 000 тенге на установку и содержание баннеров, на которые основная часть населения не обращает внимания. И вообще, оказывается, список дополнительных трат у власти засекречен.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1291
Re: Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
Отправлено: 19.10.24 - 09:23
#1
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А почему про вступление в БРИКС референдум не организовали? Времени не дали? Пришлось внаглую спрыгивать.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3452
Re: Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
Отправлено: 19.10.24 - 10:22
#2
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10099
Re: Николай ВОРОНИН: Умом нашу власть не понять
Отправлено: 19.10.24 - 10:51
#3
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Цитата:
На жалобу жителей Костаная по поводу арки, под которой невозможно ходить - того и гляди получишь кирпичом по голове

Источник:

Нормальная арка,высота небольшая,а если внимательно посмотреть на конструкцию,то видно ,что кирпич держится на металлической основе и при всём желании не упадёт на голову.
Кстати пенсы которые переживают за сохранность свой головы,вместо того что бы сидеть на лавочках и писать кляузы в газету, могли бы и сами собраться,да подремонтировать эту арку.
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