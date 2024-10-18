Отправлено: - 00:20

abaika95:

Обиделась "сверхдержава" что сначала мы зерно не стали гнать на Россию и продавать по дешёвке а потом Токаев ещё и в БРИКС не побежал вступать)))

Цитата:Тебя не смущает ,что ещё раньше Казахстан ввёл запрет на ввоз Российской пшеницы и яйца?