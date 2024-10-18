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≡ «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50307
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 18.10.24 - 15:01
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17 октября это ведомство ввело временные ограничения на ввоз в Россию из РК продукции растениеводства, в том числе пшеницы, льна, чечевицы. Причина — необеспечение фитосанитарной безопасности этих товаров. В Казахстане считают такие действия необоснованными.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10096
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 00:20
#30
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Цитата:
abaika95:
Обиделась "сверхдержава" что сначала мы зерно не стали гнать на Россию и продавать по дешёвке а потом Токаев ещё и в БРИКС не побежал вступать)))

Тебя не смущает ,что ещё раньше Казахстан ввёл запрет на ввоз Российской пшеницы и яйца?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16838
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 00:24
#31
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Как можно дружить и доверять России если у нее только за последние 60 лет 7 раз политика в отношении США менялась??

60ые года США враг и империалистический агрессор
70ые, разрядка, договора о сокращении наступательных вооружений , американцы Брежнев хихикает с Никсоном
Пепси продают в СССР
80ые начало, США враг номер 1, ядерная угроза итд
80ые конец и все 90ые США лучший друг,боже храни Америку, друзья навек
2000ые середина, США лицемеры не любят нас а мы так старались так старались
2000 конец начало 10ых, Обама наш лучший друг,Медведев с ним кушает бургеры, наши партнёры
10ые, 20ые США наш главный враг и противник на земле...
И вот союзники России сидят сейчас и гадают, завтра после путина придет очередной Медведев и они опять США начнут подлизывать а нас кинут как всегда

У США же риторика все эти времена не менялась
Ссср-россия нам не друг))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16838
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 00:26
#32
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Цитата:
Добринцофф:
Тебя не смущает ,что ещё раньше Казахстан ввёл запрет на ввоз Российской пшеницы и яйца?

Нет а что? Это как-то угрожает российскому рынку сбыта? Нет никаким боком
А запрет на наши товары которые уже были нацелены на различных потребителей через провоз по России это уже угроза
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10096
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 00:38
#33
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Цитата:
abaika95:
А запрет на наши товары которые уже были нацелены на различных потребителей через провоз по России это уже угроза

В Россию нельзя,через Россию можно.

[Исправлено: Добринцофф, 19.10.2024 - 02:11]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24750
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 02:47
#34
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Цитата:
abaika95:
Торговля бывает при вражде?)) Ну хотя у России согласен всё возможно

Ну вот видишь, оказывается бывает

Цитата:
abaika95:
Ты)

А по факту никакого нормального примера ты привести не можешь. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24750
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 19.10.24 - 02:50
#35
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Цитата:
abaika95:
Ссср-россия нам не друг))


Но при этом

Цитата:
abaika95:
Брежнев хихикает с Никсоном

Цитата:
abaika95:
Пепси продают в СССР

Цитата:
abaika95:
80ые конец и все 90ые США лучший друг,боже храни Америку, друзья навек


Цитата:
abaika95:
Обама наш лучший друг,Медведев с ним кушает бургеры, наши партнёры



Как так Абайка? Обаму там не кормят, что он аж с недругами в столовую ходит?))
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