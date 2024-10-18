«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 18.10.24 - 15:01
17 октября это ведомство ввело временные ограничения на ввоз в Россию из РК продукции растениеводства, в том числе пшеницы, льна, чечевицы. Причина — необеспечение фитосанитарной безопасности этих товаров. В Казахстане считают такие действия необоснованными. Читать новость
Добринцофф: я не помню что бы дешевел,только дорожает
Вот именно - и явно не из-за нас( хлебников). Вот уже два года у нас закуп ведут по низкой цене: - 25-35 тенге в прошлом году; в этом году тоже цена низкая:- 45-55 тенге. Так что упрёк явно не к НАМ. Там цепочка длинная: - фермер-зернотрейдер-мельник- мукомол-пекарь-торговец и в этой цепочке мы выглядим как мужик с картинки по истории СССР (кому на Руси- жить хорошо), где он-фермер на самом низу, сверху на его плечах-помещики, дворяне, губернаторы, цари и прочие.
Добринцофф: Как всё это сохранить и реализовать головная боль руководителя.
Нам, по крайней мере так думают многие мои коллеги и это РЕАЛЬНОСТЬ, чем надуманные и нарисованные чиновниками высокая урожайность- выгодней и прибыльно выращивать в среднем -8-10 ц/га при стабильной среднегодовой норме выпадения осадков (230-250 мм). Тогда и с валом и с качеством зерна все элеваторы и зернотрейдеры справляются и цена бывает высокая(100-120 тенге) и мы ( первичное звено- хлеборобы) при этом работаем и с ПРИБЫЛЬЮ и без ДОЛГОВ перед фин.институтами и партнёрами. И денег хватает на покупку новой с/х техники и для работ с новыми технологиями.
Обиделась "сверхдержава" что сначала мы зерно не стали гнать на Россию и продавать по дешёвке а потом Токаев ещё и в БРИКС не побежал вступать))) Последний довод империи, обиделись и двери закрыли для нашей чечевицы)) Ещё бы северных корейцев прислали на границу,своих то солдат уже не хватает)) А наши коммерсы тут же засуетились,нет давным давно искать пути обхода неадекватной страны они хрен покалали и наращивали производство туда думая что "вот оно!!" Пруха пошла!!)) Не пошла Россия всегда кинет тебя сынок Она только выгоду ищет и друзья ей не нужны Страна торгашей они и своих солдат продают за милую душу вон весь генарлитет спалился
Ищите выход через каспийский транспортный коридор Россия шибко бесится из него Что Китай вместо России и северного шелкового пути через актау на баку дальше в Турцию и ЕС начал ветку тянуть. Это золотая жила Нам надо дорогу на житикару расширять и от нее на Актобе срочно ремонтировать Россия для нас закрывается как рынок сбыта это уже ясно.
Ну и в их молочке к слову по совету Ходжаназарова тоже можно какую нибудь каку найти на пол годика)) Чтобы им ещё торговые сети попортить и всю центральную Азию им перекрыть
Бездеятельность многих в сельском хозяйстве приводит к революционной ситуации! Плохим танцорам всегда что-то мешает и потом ум у них мутнеет. Если зерно не могут продать, то это значит одно: занимайтесь производством льна, овощей вместо зерновых культур. Всегда будете в наваре! Россия не церемонится с теми, кто не прогибается по ценам. Ясно, что она сейчас находясь в Евразийском союзе начинают "верховодить" из-за политики! Искать нужно другие реальные пути реализации и эту проблему должен решать глава гос-ва, а не те, кто собрался на собрание в Костанае!
О началось. Опять Россия плохая). Дыни запретили ввоз в октябре) бахчи уже сухие стоят Помидоры маде ин кз. Не слышал я про таких. К тому же эти войны идут не первый год. Казахстан тоже много чего запрещал. И самое главное Россия транзит то не запретила. Торгуйте кто нашим мешает? Вперёд покоряйте рынок Европы.
Россельхознадзор ограничит с 21 октября ввоз из Казахстана срезанных цветов и бутонов из Казахстана по причине многократного обнаружения в такой продукции опасного вредителя — западного (калифорнийского) цветочного трипса. Как уточнили в ведомстве, в 2023-2024 годах было зафиксировано 43 таких случая. Отмечается, что решение, в частности, принято в целях сохранения фитосанитарного благополучия России, поскольку Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии, а надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции в этих странах не обеспечивают. Потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения в РФ западного цветочного трипса в Россельхознадзоре оценили более чем в 11,5 миллиарда рублей. Накануне, 17 октября, стало известно о введении временных ограничений на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. Уточнялось, что исключение будет сделано для транзита зерна при условии оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки продукции из железнодорожных вагонов сразу в трюмы судна.
родом из Шанхая2022: где молоко будем брать если свого нету
А дэп молоко где берет? У китайцев ворует?)))
Российская молочка ховно Сыр ховно Колбаса,творог, конфеты ховно
Всё своё у нас есть Его и едим И другим надо Узбекам и таджикам к примеру тоже Может найти в российской колбасе бумагу например? И запретить ввоз и провоз через нас?)) Цитата:
maxsaf: То ли дело США. Их интересует только дружба. Везде, куда не приходят - хотят дружить. И главное бескорыстно, выгоды никакой не ищут. Молодцы
Нет США тоже хитрозадые Но они если вступили с кем-то в дружеские патерналисткие отношения потом задницей не крутят Помогают и выручают А Россия ближайшим соседям подсирает Завтра ещё батьке картошку запретят ввозить))
А зря в Сарыагаше огромные тепличные плантации помидоров их с самолёта и на спутниковых снимках хорошо видно,кормят не только весь Казахстан,но и Россию,кстати такие запреты уже были и цены на помидоры падали очень хорошо. Кроме этого огромный тепличный комплекс в Актобе GreenHouse Kazakhstan работает на Россию ,ну и немного отправляет по Казахстану
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