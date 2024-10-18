Re: «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» -...

Отправлено: - 20:37

Обиделась "сверхдержава" что сначала мы зерно не стали гнать на Россию и продавать по дешёвке а потом Токаев ещё и в БРИКС не побежал вступать)))

Последний довод империи, обиделись и двери закрыли для нашей чечевицы))

Ещё бы северных корейцев прислали на границу,своих то солдат уже не хватает))

А наши коммерсы тут же засуетились,нет давным давно искать пути обхода неадекватной страны они хрен покалали и наращивали производство туда думая что "вот оно!!" Пруха пошла!!))

Не пошла

Россия всегда кинет тебя сынок

Она только выгоду ищет и друзья ей не нужны

Страна торгашей они и своих солдат продают за милую душу вон весь генарлитет спалился





Ищите выход через каспийский транспортный коридор

Россия шибко бесится из него

Что Китай вместо России и северного шелкового пути через актау на баку дальше в Турцию и ЕС начал ветку тянуть.

Это золотая жила

Нам надо дорогу на житикару расширять и от нее на Актобе срочно ремонтировать

Россия для нас закрывается как рынок сбыта это уже ясно.



Ну и в их молочке к слову по совету Ходжаназарова тоже можно какую нибудь каку найти на пол годика))

Чтобы им ещё торговые сети попортить и всю центральную Азию им перекрыть