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Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на стройке в Костанае
Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на стройке в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50307
Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на стройке в Костанае
Отправлено: 18.10.24 - 14:33
45-летнего гражданина ближнего зарубежья задержали сотрудники миграционной службы на одном из строительных объектов. В 2022 году он уже был выдворен за пределы Казахстана. Однако мужчина вернулся в страну, но уже с паспортом под другими анкетными данными.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1512
Re: Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на...
Отправлено: 18.10.24 - 14:33
Ну и кому он мешал? И так работать некому!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42106
Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на стройке в Костанае
Отправлено: 18.10.24 - 14:45
Но с другой стороны если он например таджик и совершит преступление, наша толпа не посмотрит что другие таджики невиновны и будет гнать всех.
То же самое и с другими нациями, которые находятся тут незаконно.
То же самое и с другими нациями, которые находятся тут незаконно.
Re: Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на...
Отправлено: 18.10.24 - 19:59
Цитата:
.....наши конкуренты настучали скорее всего на него.....а где наши то роботяги?
Сабыр:
Ну и кому он мешал? И так работать некому!
Ну и кому он мешал? И так работать некому!
.....наши конкуренты настучали скорее всего на него.....а где наши то роботяги?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6563
Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на стройке в Костанае
Отправлено: 18.10.24 - 20:10
Цитата:
У них: битпейтын тойлар- то поминки, то свадьба, то тысау-кесыр, то сундет-той, то кыз-узату, то ерулик, то ауыз-ашар, то коныл-шай, то мерей-той и так далее.
[Исправлено: ACROS, 18.10.2024 - 21:11]
родом из Шанхая2022:
а где наши то роботяги?
а где наши то роботяги?
У них: битпейтын тойлар- то поминки, то свадьба, то тысау-кесыр, то сундет-той, то кыз-узату, то ерулик, то ауыз-ашар, то коныл-шай, то мерей-той и так далее.
[Исправлено: ACROS, 18.10.2024 - 21:11]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15452
Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на стройке в Костанае
Отправлено: 18.10.24 - 20:57
Цитата:
Сабыр: Ну и кому он мешал? И так работать некому!За такие финты с паспортом. Любая нормальная страна депортирует. Не фига себе поехал на родину, новый паспорт сделал, бороду сбрил имя поменял. Они так же и по России бегают))
Re: Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на...
Отправлено: 18.10.24 - 21:17
Цитата:
....все эти мероприятия следовало бы на 50% сократить....
ACROS:
У них: битпейтын тойлар- то поминки, то свадьба, то тысау-кесыр, то сундет-той, то кыз-узату, то ерулик, то ауыз-ашар, то коныл-шай, то мерей-той и так далее.
У них: битпейтын тойлар- то поминки, то свадьба, то тысау-кесыр, то сундет-той, то кыз-узату, то ерулик, то ауыз-ашар, то коныл-шай, то мерей-той и так далее.
....все эти мероприятия следовало бы на 50% сократить....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 387
Re: Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на...
Отправлено: 18.10.24 - 21:24
В гос-ве многие не работают на таких работах, потому что имеет родню, которая всегда по поводу и без устроит праздник. В этом гос-ве одни праздники, не считая религиозных, профессиональных, дни рождения, и тому подобное, хотя бездельник имеет 2-3 авто и компьютер. А что нужно бездельнику в этом гос-ве: правильно- вкусно поесть за чужой счет и поболтать о политике, о плохой медицине, о плохом образовании, о плохой уборке мусора, хотя сам постоянно мусорит, о что гос-во им не помогает денежно,о низком уровне жизни и т.п. При этом нет жесткого Закона к тунеядцам и нет порядка как такового!
Re: Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на...
Отправлено: 18.10.24 - 21:27
Цитата:
....а чё ты удивляешься с тут на медне под Кобленцем ночевал,узбек рядом стоял у литовцев работает,разговорились туда сюда,сам из Ташкента говорит была только категория С в Ташкенте купить категорию Е дорого поехал в Самарканд купил категорию Е за 300 баксов,к нам приезжает грузиться другой узбек тут у немцев работает сам из Самарканда,тоже говорит права купил только все категории у него.......деньги правят миром....
Vit:
За такие финты с паспортом. Любая нормальная страна депортирует. Не фига себе поехал на родину, новый паспорт сделал, бороду сбрил имя поменял. Они так же и по России бегают))
За такие финты с паспортом. Любая нормальная страна депортирует. Не фига себе поехал на родину, новый паспорт сделал, бороду сбрил имя поменял. Они так же и по России бегают))
....а чё ты удивляешься с тут на медне под Кобленцем ночевал,узбек рядом стоял у литовцев работает,разговорились туда сюда,сам из Ташкента говорит была только категория С в Ташкенте купить категорию Е дорого поехал в Самарканд купил категорию Е за 300 баксов,к нам приезжает грузиться другой узбек тут у немцев работает сам из Самарканда,тоже говорит права купил только все категории у него.......деньги правят миром....
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