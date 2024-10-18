НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на стройке в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50307
Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на стройке в Костанае
Отправлено: 18.10.24 - 14:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
45-летнего гражданина ближнего зарубежья задержали сотрудники миграционной службы на одном из строительных объектов. В 2022 году он уже был выдворен за пределы Казахстана. Однако мужчина вернулся в страну, но уже с паспортом под другими анкетными данными.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1512
Re: Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на...
Отправлено: 18.10.24 - 14:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и кому он мешал? И так работать некому!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42106
Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на стройке в Костанае
Отправлено: 18.10.24 - 14:45
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но с другой стороны если он например таджик и совершит преступление, наша толпа не посмотрит что другие таджики невиновны и будет гнать всех.
То же самое и с другими нациями, которые находятся тут незаконно.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1605
Re: Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на...
Отправлено: 18.10.24 - 19:59
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Ну и кому он мешал? И так работать некому!


.....наши конкуренты настучали скорее всего на него.....а где наши то роботяги?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6563
Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на стройке в Костанае
Отправлено: 18.10.24 - 20:10
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
а где наши то роботяги?


У них: битпейтын тойлар- то поминки, то свадьба, то тысау-кесыр, то сундет-той, то кыз-узату, то ерулик, то ауыз-ашар, то коныл-шай, то мерей-той и так далее.

[Исправлено: ACROS, 18.10.2024 - 21:11]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15452
Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на стройке в Костанае
Отправлено: 18.10.24 - 20:57
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр: Ну и кому он мешал? И так работать некому!
За такие финты с паспортом. Любая нормальная страна депортирует. Не фига себе поехал на родину, новый паспорт сделал, бороду сбрил имя поменял. Они так же и по России бегают))
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1605
Re: Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на...
Отправлено: 18.10.24 - 21:17
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
У них: битпейтын тойлар- то поминки, то свадьба, то тысау-кесыр, то сундет-той, то кыз-узату, то ерулик, то ауыз-ашар, то коныл-шай, то мерей-той и так далее.


....все эти мероприятия следовало бы на 50% сократить....
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
387
Re: Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на...
Отправлено: 18.10.24 - 21:24
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В гос-ве многие не работают на таких работах, потому что имеет родню, которая всегда по поводу и без устроит праздник. В этом гос-ве одни праздники, не считая религиозных, профессиональных, дни рождения, и тому подобное, хотя бездельник имеет 2-3 авто и компьютер. А что нужно бездельнику в этом гос-ве: правильно- вкусно поесть за чужой счет и поболтать о политике, о плохой медицине, о плохом образовании, о плохой уборке мусора, хотя сам постоянно мусорит, о что гос-во им не помогает денежно,о низком уровне жизни и т.п. При этом нет жесткого Закона к тунеядцам и нет порядка как такового!
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1605
Re: Нелегальный мигрант с поддельным паспортом работал на...
Отправлено: 18.10.24 - 21:27
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
За такие финты с паспортом. Любая нормальная страна депортирует. Не фига себе поехал на родину, новый паспорт сделал, бороду сбрил имя поменял. Они так же и по России бегают))


....а чё ты удивляешься с тут на медне под Кобленцем ночевал,узбек рядом стоял у литовцев работает,разговорились туда сюда,сам из Ташкента говорит была только категория С в Ташкенте купить категорию Е дорого поехал в Самарканд купил категорию Е за 300 баксов,к нам приезжает грузиться другой узбек тут у немцев работает сам из Самарканда,тоже говорит права купил только все категории у него.......деньги правят миром....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 101, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 100
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS