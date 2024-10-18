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Замакима района уволили после ЧП в котельной в Костанайской области. Что еще известно об этом скандале?
Замакима района уволили после ЧП в котельной в Костанайской области. Что еще известно об этом скандале?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50307
Замакима района уволили после ЧП в котельной в Костанайской области. Что еще известно об этом скандале?
Отправлено: 18.10.24 - 15:07
- Акиму района за ненадлежащую работу объявляю выговор, а заместителя района, отвечающего за ЖКХ, освободить от должности. 15 октября мы выезжали, провели проверку, и вы элементарных вещей не понимаете! — возмутился Кумар АКСАКАЛОВ.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42106
Re: Замакима района уволили после ЧП в котельной в Костанайской...
Отправлено: 18.10.24 - 15:07
Областной аким обсуждает в одной из самых богатых нефтегазовых стран мира печки 40х годов прошлого столетия и это на полном серьезе?
Если так, то давайте на таком же полном серьезе обсуждать отсутствие элементарных унитазов в наших селениях, канализации и тд..
Любим же над Россией смеяться, что там за унитазы нищее население идет воевать, а у самих что творится?
Возможно ли это в недавном прошлом стране пастухов Саудовской Аравии?
Как вообще до такого довели нашу богатую страну, где стоят какие то печки и нет унитазов?
Если так, то давайте на таком же полном серьезе обсуждать отсутствие элементарных унитазов в наших селениях, канализации и тд..
Любим же над Россией смеяться, что там за унитазы нищее население идет воевать, а у самих что творится?
Возможно ли это в недавном прошлом стране пастухов Саудовской Аравии?
Как вообще до такого довели нашу богатую страну, где стоят какие то печки и нет унитазов?
Re: Замакима района уволили после ЧП в котельной в Костанайской...
Отправлено: 18.10.24 - 18:25
Цитата:
Кроме тебя кто ещё любит? Вроде ты один такой.
Цитата:
Ты с дизельного ушел в блогеры-тунеядцы, работать не хочешь, Абайка тоже чабаном быть отказывается, в психологи подался. Вот так вы сами же и довели
111:
Любим же над Россией смеяться, что там за унитазы нищее население идет воевать, а у самих что творится?
Любим же над Россией смеяться, что там за унитазы нищее население идет воевать, а у самих что творится?
Кроме тебя кто ещё любит? Вроде ты один такой.
Цитата:
111:
Как вообще до такого довели нашу богатую страну, где стоят какие то печки и нет унитазов?
Как вообще до такого довели нашу богатую страну, где стоят какие то печки и нет унитазов?
Ты с дизельного ушел в блогеры-тунеядцы, работать не хочешь, Абайка тоже чабаном быть отказывается, в психологи подался. Вот так вы сами же и довели
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6563
Re: Замакима района уволили после ЧП в котельной в Костанайской...
Отправлено: 18.10.24 - 18:41
Цитата:
Одна надежда на вас- на гастарбайтеров !!
maxsaf:
Вот так вы сами же и довели
Вот так вы сами же и довели
Одна надежда на вас- на гастарбайтеров !!
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1290
Re: Замакима района уволили после ЧП в котельной в Костанайской...
Отправлено: 18.10.24 - 18:42
Очень был удивлен назначению Аскарова на эту должность. Она ему в Рудном не по росту была. Чрезвычайно закрыт к тому же. К Акиму было легче попасть, чем к нему
Re: Замакима района уволили после ЧП в котельной в Костанайской...
Отправлено: 18.10.24 - 19:18
Цитата:
Думаете Путин вам опять кого-то пришлет целину повторно поднимать и мывамвсетутпостроить? не, дальше - сами
ACROS:
Одна надежда на вас- на гастарбайтеров !!
Одна надежда на вас- на гастарбайтеров !!
Думаете Путин вам опять кого-то пришлет целину повторно поднимать и мывамвсетутпостроить? не, дальше - сами
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6563
Re: Замакима района уволили после ЧП в котельной в Костанайской...
Отправлено: 18.10.24 - 19:52
Цитата:
Наоборот: - он так и рвётся сюда- вон АЭС захотел и все эти надуманные барьеры с пшеницей, томатами и прочей продукцией- способ НАДАВИТЬ на Токаева с целью принятия положительного решения в пользу именно Росатома.
maxsaf:
не, дальше - сами
не, дальше - сами
Наоборот: - он так и рвётся сюда- вон АЭС захотел и все эти надуманные барьеры с пшеницей, томатами и прочей продукцией- способ НАДАВИТЬ на Токаева с целью принятия положительного решения в пользу именно Росатома.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16833
Re: Замакима района уволили после ЧП в котельной в Костанайской...
Отправлено: 18.10.24 - 20:41
Цитата:
А в чем скандал? Район не подготовился к сезону
Профильного зама сняли с должности
Вроде обычная практика
Я бы ещё и акима снял он же непосредственно отвечает за такое важное направление а зам только курирует работу
Что еще известно об этом скандале?
А в чем скандал? Район не подготовился к сезону
Профильного зама сняли с должности
Вроде обычная практика
Я бы ещё и акима снял он же непосредственно отвечает за такое важное направление а зам только курирует работу
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 387
Re: Замакима района уволили после ЧП в котельной в Костанайской...
Отправлено: 18.10.24 - 21:11
Давно пора уже и власть применить ко всем тем. кто бездельничает! Процентов 70 акиматовских и других занимаются не теми обязанностями! Вот вам только начало их бездеятельности во всех направлениях! Ни в сельском хозяйстве они толком навести порядок не могут, ни в жилищном, ни в образовании, ни в медицине, ни инфраструктуре, ни в водном хозяйстве, ни в промышленности. ни в стратегических объектах, таких как котельные, электроэнергия и т.д. За что им вообще дают зарплату из бюджета? Надо, чтобы Правительство РК в законе о госслужащих, и в Трудовой кодекс обязательно ввело изменений, а именно: в трудовой договор акима и его заместителей, а также других госслужащих прямые обязанности и в случае невыполнения обязанностей, указанных в трудовом договоре, ввести материальное наказание сначала в размере 10000 МРП, а если при этом нанес ущерб, то взыскать и ущерб, а потому уволить пожизненно! А сейчас каждый неуч и неумеха хочет носить портфель и создавать видимость его нужности!
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