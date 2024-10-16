Отправлено: - 18:42

saba:

Следовательно подавая на гражданство РФ, она сама должна выйти из гражданства РК. По факту она и вышла, просто не уведомила об этом власти Казахстана и скорее всего не сдала документы казахстанские.

saba:

человек принявший гражданство другой страны, автоматически перестаёт быть гражданином РК, другого не предусмотрено

Цитата:Это что было?Она сама должна выйти? но не вышла!!! Куда она вышла?Лишить гражданства принудительно можно только по решению суда, за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам республики Казахстан - согласно конституции. Я же даже ссылочку предоставлял, чего не ознакомились? Даже в статье нет речи о лишении гражданства, а лишь о запрете на въезд, на пять лет. Чего вы там курите? Ну или в ручном режиме пишется заявление в консулат, с просьбой лишения гражданства.Цитата:Не смешите мои белые тапочки, оно (гражданство) может и теряется автоматически, но не так просто и не так быстро. С меня хотели 800 тогда ещё немецких марок, за то, что я не встал на учёт в консулате Казахстана в Германии вовремя, что бы отказаться от гражданства. Я их просто послал, даже незнаю статус. Меня не интересует.