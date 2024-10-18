Отправлено: - 18:25

111:

Любим же над Россией смеяться, что там за унитазы нищее население идет воевать, а у самих что творится?

111:

Как вообще до такого довели нашу богатую страну, где стоят какие то печки и нет унитазов?

Цитата:Кроме тебя кто ещё любит? Вроде ты один такой.Цитата:Ты с дизельного ушел в блогеры-тунеядцы, работать не хочешь, Абайка тоже чабаном быть отказывается, в психологи подался. Вот так вы сами же и довели