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Замакима района уволили после ЧП в котельной в Костанайской области. Что еще известно об этом скандале?
Замакима района уволили после ЧП в котельной в Костанайской области. Что еще известно об этом скандале?
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