НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 875 из 876«1...873874875876»
Ответить Новый топик
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
903
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 13:27
#13111
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic: Эти "активисты" способны на такое?
Тусоваться на корабле стоящем на якоре, без топлива и средств навигации на борту потому что какой-то дол....б им это приказал (а самим-то думать нафига?)? Сто пудов способны. Или водку жрать уйдя в увольнение на берег? Тоже думаю справятся.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16831
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 20:09
#13112
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно: Один хочет стать дроноводом - господи, что вот это какое


А что российские новости смотришь и не знаешь?

дроноводы
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16831
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 20:15
#13113
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия начала первую полномасштабную войну после Великой отечественной и не подготовила ни солдат, ни технику,ни дроноводов,никого не подготовила
Генарлитет воровал все 30 лет как не в себя
Президенту было начхать он себе дворцы строил
Чиновникам начхать все в Италии отдыхали

Зато сейчас рядовой Ваня призванный с завода гибнет в лесопасадке загнанный со всех сторон дронами и ничего сделать не может потомучто на ногах резиновые сапоги, автомат 47 года выпуска и уже не стреляет а вместо медицинских жгутов на случай если ногу оторвёт у него резина от покрышек так как у боготешей россиюшки котрая в столице каждый год плитку мраморную меняет не хватило денег чтобы своим же солдатам аптечку нормальную собрать.....


Весь мир уже даже не ржет
А просто недоумевает зачем это русским вообще надо? У них вокруг враги и самые первые в кремле сидят
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10088
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 20:24
#13114
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Россия начала первую полномасштабную войну после Великой отечественной и не подготовила ни солдат, ни технику,ни дроноводов,никого не подготовила

Прикинь что бы было если бы подготовила
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1743
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 20:30
#13115
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

:-) Бесполезная попытка.
Если человек до сих пор уверен и в дворцах, и в том, что "весь мир ржёт", и в прочих бреднях, то ему на реальность наплевать. Он в своём мирке живёт. Ему там уютно. :-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6553
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 20:31
#13116
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
что бы было если бы подготовила


Что, что, а вот что: "...Киев за ТРИ дня..."

[Исправлено: ACROS, 17.10.2024 - 21:32]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10088
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 20:43
#13117
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Что, что, а вот что: "...Киев за ТРИ дня..."

Не за три,но как говорят на западе,если они откажутся помогать,то через 15 дней Украины не будет.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3565
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 20:52
#13118
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что российские новости смотришь и не знаешь?

Не, российские не смотрю, некогда, на немецком только смотрю или слушаю.
Поэтому и не знаю. Слово уж больно интересное получилось. Но видимо это на любителя. :lol:
По мне так больше пилот дистанционного управления дроном, как то больше по душе было.
Чем члоно, ой дроноводом! :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6553
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 21:04
#13119
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
то через 15 дней Украины не буде


Быстрей бы отказались: - НАДОЕЛА эта войнушка.
Быстрей бы настал хоть КАКОЙ то конец.
Нашёлся бы какой то киллер: - завалил бы или ЭТОГО или ТОГО.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6553
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 21:09
#13120
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
больше пилот дистанционного управления дроном,


В начале 2000-х, когда только-только пошли американские трактора и комбайны "Джон Диры", тогдашний ген.директор ТОО "Иволга" Розинов В.С. механизаторов и трактористов называл - операторами посевного комплекса или оператором зерноуборочного комплекса.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 21:15
#13121
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Быстрей бы отказались: - НАДОЕЛА эта войнушка. Быстрей бы настал хоть КАКОЙ то конец. Нашёлся бы какой то киллер: - завалил бы или ЭТОГО или ТОГО.


Солидарна!!!
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3565
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 21:16
#13122
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
В начале 2000-х

А оказывается, можно было просто тракторо- или комбайно- водом назвать! :lol:
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1743
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 21:17
#13123
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Киев за ТРИ дня

Эту "формулу" западные "специалисты" придумали, судя по себе.
Они думали, что Россия будет действовать так же, как они. Ковровые бомбардировки, танковые армады, давящие на своём пути всё, что попадётся навстречу...
Так да, Россия за три дня освободила бы Киев, а ещё за неделю - всю территорию Украины.
Но Россия - не США и, тем паче, - не Германия гитлеровская. Потому - не спеша утилизирует тех, кто хочет воевать против неё и берёт в плен тех, кто воевать не хочет, сам сдаётся.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3565
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.10.24 - 23:06
#13124
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому что надоело, одно дело. Другое дело довести дело до конца.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
903
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.10.24 - 10:25
#13125
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Нашёлся бы какой то киллер: - завалил бы или ЭТОГО или ТОГО.

Да нее, думаю не поможет. Там же уже азарт. Нифига себе, такой источник самоутверждения похерить. Да тут даже местные сбоку примкнувшие будут против :lol:
Профайл
Страница 875 из 876«1...873874875876»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS